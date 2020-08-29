Elon Musk’tan insan beyni için çip

Çipin pek çok hastalığın tedavisinde faydalı olacağı öne sürülüyor.Teknoloji dünyasının öncü isimlerinden girişimci Elon Musk, sahibi olduğu Neurolink adlı firma tarafından geliştirilen ve insan beynine yerleştirilerek, çok sayıda sağlık sorununu gidermesi beklenen elektronik çipin tanıtımını yaptı. İnsan vücudundaki sinir hücreleri ile akıllı telefon arasında veri akışı sağladığı belirtilen çipin 23 milimetreye 8 milimetre büyüklüğünde olduğu bildirildi.

Cuma günü yapılan tanıtımda konuşan Elon Musk, söz konusu çipin ağrı tedavisinde faydalı olmasının yanında, görme bozukluğu, işitme kaybı, uykusuzluk, beyindeki hasarlar ve zedelenmiş omuriliğin tedavisinde çok önemli rol üstleneceğini ifade etti.

Bu teknoloji ile gelecekte, örneğin insanların yürüyebilmesini engelleyen hasarlı sinir dokularının tedavi edilebileceğini savunan Musk, bu aşamaya ne zaman gelineceği ile ilgili olarak net bir tarih vermedi.

Beyinden akıllı telefona Bluetooth bağlantısı

"Nöronlar kablo ağları gibidir ve elektronik bir sorunu çözmek için elektronik bir alet gerekir" diyen Musk, geliştirilen prototip çipin aynı zamanda ısı, basınç ve hareket sensörlerine sahip olduğunu ifade ederek, "Alet bu sayede sağlık durumunu gözlemleyebilir ve örneğin bir kalp krizi ya da felç riskine karşı uyarıda bulunabilir" dedi.