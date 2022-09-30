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'Elon' oğlu çıldırdı! Yeni gözdesi Cybertruck'ta GTA hilesi gibi özelliğin olacağını açıkladı

30.09.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla CEO'su Elon Musk'tan Cybertruck hamlesi geldi. Musk, Twitter hesabından elektrikli pick-up Tesla Cybertruck'ın su geçirmezliğiyle kısa süreliğine de olsa bir tekne görevi görebileceğini kaydetti. Bu durum, GTA hile kodlarından biri olan ve suda gitme imkanı veren SEAWAYS'ı hatırlattı.

'Elon' oğlu çıldırdı! Yeni gözdesi Cybertruck'ta GTA hilesi gibi özelliğin olacağını açıkladı

Tesla ve CEO'su Elon Musk için büyük gün bugün. Şirket bugün uzun zamandır beklenen Tesla AI Day etkinliğini düzenleyecek. Etkinlikte insansı robot Tesla Optimus bir prototipinin ve daha fazla Tesla teknolojisinin tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak AI Day öncesi Elon Musk oldukça dikkat çekici bir tweet attı. Hatta Musk'ın tweet'i "Elon Musk çıldırdı" yorumlarına yol açtı.

Elon Musk söz konusu tweet'te elektrikli pick-up Tesla Cybertruck'ın suda gitme yeteneğinden bahsetti. Musk, Cybertruck'ın kısa süreliğine de olsa bir tekne görevi görebileceğini belirtti. Ünlü milyarder tam olarak, " “Cybertruck, kısa süreliğine bir tekne görevi görecek kadar su geçirmez olacak. Böylece nehirleri, gölleri ve hatta çok dalgalı olmayan denizleri geçebilecek.” dedi.

Elon Musk tweet

GTA SUDA GİTME HİLESİNİ HATIRLATTI

Musk'ın bu açıklamaları, birçok insanın aklına ünlü oyun serisi GTA'nın (Grand Theft Auto) suda gitme hilesi olan SEAWAYS'ı getirdi.

seaways

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Oyuncular GTA hile kodlarından biri olan ve GTA suda gitme hilesi olarak bilinen SEAWAYS'ı yazdıklarında araçlarıyla suda gidebiliyorlardı. Görünüşe göre Musk bunu bir nebze gerçeğe dönüştürmek üzere.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Tesla gta
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