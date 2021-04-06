Elona Tula kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte uzmanlık alanı…

Yaşı, memleketi, hayat hikâyesine dair pek bir bilgi bulunmayan Uzm. Dr. Elona Tula, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklarında ihtisasını tamamladı. Uzm. Dr. Elona Tula, birçok alanda çalışmalar yaptı. ELONA TULA KİMDİR? 1999’da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne giren Elona Tula, 2005’te mezun oldu. İhtisasını Marmara Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıkları’nda 2005-2010 yılları arasında tamamlayan Elona Tula, Kozmetoloji (Botox, Dolgu, PRP, Kimyasal Peeling, Lazer) ,Alerji ve Deri Hastalıkları alanında çalışmalar ve eğitimler yaptı. Uzm. Dr. Elona Tula, Tekirdağ Çorlu'da yer alan özel bir hastanede çalışmalarını sürdürüyor. Özel bir hastanede Cildiye Uzmanı olarak çalışan Uzm. Dr. Elona Tula, cilt kanserinin en sık karşılaşılan kanser tipi olduğunu belirterek, bu hastalıktna korunmanın yollarını paylaştı. Deri kanserinden korunmak için yapılması gerekenin güneşten korunmak olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Elona Tula, “Vücudun herhangi bir bölgesinde bulunabileceği gibi %80 baş-boyun bölgesindedir. Vücudun güneş gören bölgeleri deri kanserlerine daha çok adaydır. Güneşe aşırı maruz kalma bronzlaşma dahil olmak üzere özellikle su toplaması ile seyreden ikinci derece güneş yanıklığı, deri kanserinin temel sebebidir” ifadelerini kullandı.

Cilt kanseri için risk faktörleri nelerdir?

Ciltlerinde kolayca çillenme olanlar, çok sayıda çili olanlar

Açık, beyaz tenliler,

Ailesinde cilt kanseri hikayesi bulunanlar,

Çok fazla sayıda “ben”i olanlar ve bunların değişik şekil ve boyutta

olması,

olması, Herhangi bir sebeple radyoaktif ışın tedavisi uygulamaları,

Açık havada çalışmak ve eğlenmek için çok fazla zaman geçirenler,

Uzun süreli mikro travmalara maruz kalma gibi nedenlerle de deri kanserleri gelişebilir.

Katran, zift, arsenik gibi kimyasal karsinojen maddelere uzun süre maruz kalma,

Uzun yıllar iyileşmeden kalan açık yaralar, KAÇ ÇEŞİT CİLT KANSERİ VARDIR?



Squamöz Hücreli karsinoma: Bu deri kanseri deri de kabarıklıklar veya kırmızı kabuklu yaralar şeklinde ortaya çıkabilir. Squamöz hücreli karsinoma açık tenli kişilerde en sık görülen ikinci kanser türüdür. Tipik olarak kulak, yüz, dudak ve ağızda görülür. Nadiren esmer kişilerde de görülebilir. Büyük kitleler oluşturabilir. Bazal hücreli karsinomanın tersine diğer organlara yayılabilir. Erken yakalandığında tedavi oranı yüksektir. Bazal hücreli karsinoma: Bu kanser tipi genellikle deride küçük etli kabarıklık şeklinde sıklıkla yüz, boyun ve el sırtlarında ortaya çıkar. Ara sıra gövdede kırmızı yama tarzı alanlar şeklinde görülebilir. Daha sıklıkla açık tenli kişilerde görülür. Bu kansere yakalanan kişiler açık tenli ve renkli gözlüdür ve güneş yanığına eğilimlidir. Bu tümörler hızlı yayılmaz. 1-2 cm boyutuna ulaşmaları için aylar yıllar gerekir. Tedavi edilmezse; kanserli alan kanamaya başlar, üzeri kabuklanır. Zaman zaman iyileşip, zaman zaman tekrarlama özelliği gösterir. Bu kanser tipi nadiren metastaz yapmasına rağmen, derinin altındaki kemiğe yayılabilir ve kanserli dokunun yakınındaki dokuları harap edebilir.