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Elona Tula kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte uzmanlık alanı…

06.04.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deri ve Cildiye Uzmanı Dr. Elona Tula, yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Cilt kanserinin en çok rastlanılan kanser türü olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Elona Tula, bu hastalıktan korunulması hususunda gerekli bilgileri paylaştı.

Elona Tula kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte uzmanlık alanı…

Yaşı, memleketi, hayat hikâyesine dair pek bir bilgi bulunmayan Uzm. Dr. Elona Tula, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklarında ihtisasını tamamladı. Uzm. Dr. Elona Tula, birçok alanda çalışmalar yaptı.

ELONA TULA KİMDİR?

1999’da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne giren Elona Tula, 2005’te mezun oldu. İhtisasını Marmara Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıkları’nda 2005-2010 yılları arasında tamamlayan Elona Tula, Kozmetoloji (Botox, Dolgu, PRP, Kimyasal Peeling, Lazer) ,Alerji ve Deri Hastalıkları alanında çalışmalar ve eğitimler yaptı.

Uzm. Dr. Elona Tula, Tekirdağ Çorlu'da yer alan özel bir hastanede çalışmalarını sürdürüyor.

Özel bir hastanede Cildiye Uzmanı olarak çalışan Uzm. Dr. Elona Tula, cilt kanserinin en sık karşılaşılan kanser tipi olduğunu belirterek, bu hastalıktna korunmanın yollarını paylaştı.

Deri kanserinden korunmak için yapılması gerekenin güneşten korunmak olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Elona Tula, “Vücudun herhangi bir bölgesinde bulunabileceği gibi %80 baş-boyun bölgesindedir. Vücudun güneş gören bölgeleri deri kanserlerine daha çok adaydır. Güneşe aşırı maruz kalma bronzlaşma dahil olmak üzere özellikle su toplaması ile seyreden ikinci derece güneş yanıklığı, deri kanserinin temel sebebidir” ifadelerini kullandı.

Cilt kanseri için risk faktörleri nelerdir?

  • Ciltlerinde kolayca çillenme olanlar, çok sayıda çili olanlar
  • Açık, beyaz tenliler,
  • Ailesinde cilt kanseri hikayesi bulunanlar,
  • Çok fazla sayıda “ben”i olanlar ve bunların değişik şekil ve boyutta
    olması,
  • Herhangi bir sebeple radyoaktif ışın tedavisi uygulamaları,
  • Açık havada çalışmak ve eğlenmek için çok fazla zaman geçirenler,
  • Uzun süreli mikro travmalara maruz kalma gibi nedenlerle de deri kanserleri gelişebilir.
  • Katran, zift, arsenik gibi kimyasal karsinojen maddelere uzun süre maruz kalma,
  • Uzun yıllar iyileşmeden kalan açık yaralar,

KAÇ ÇEŞİT CİLT KANSERİ VARDIR?

Squamöz Hücreli karsinoma: Bu deri kanseri deri de kabarıklıklar veya kırmızı kabuklu yaralar şeklinde ortaya çıkabilir. Squamöz hücreli karsinoma açık tenli kişilerde en sık görülen ikinci kanser türüdür. Tipik olarak kulak, yüz, dudak ve ağızda görülür. Nadiren esmer kişilerde de görülebilir. Büyük kitleler oluşturabilir. Bazal hücreli karsinomanın tersine diğer organlara yayılabilir. Erken yakalandığında tedavi oranı yüksektir.

Bazal hücreli karsinoma: Bu kanser tipi genellikle deride küçük etli kabarıklık şeklinde sıklıkla yüz, boyun ve el sırtlarında ortaya çıkar. Ara sıra gövdede kırmızı yama tarzı alanlar şeklinde görülebilir. Daha sıklıkla açık tenli kişilerde görülür. Bu kansere yakalanan kişiler açık tenli ve renkli gözlüdür ve güneş yanığına eğilimlidir. Bu tümörler hızlı yayılmaz. 1-2 cm boyutuna ulaşmaları için aylar yıllar gerekir. Tedavi edilmezse; kanserli alan kanamaya başlar, üzeri kabuklanır. Zaman zaman iyileşip, zaman zaman tekrarlama özelliği gösterir. Bu kanser tipi nadiren metastaz yapmasına rağmen, derinin altındaki kemiğe yayılabilir ve kanserli dokunun yakınındaki dokuları harap edebilir.

Malign Melanom: Bütün deri kanserleri içinde en tehlikeli ve en öldürücü olanıdır. Erken yakalandığında tamamen tedavi edilebilir. Hızla tedavi edilmediğinde tüm vücuda yayılır ve sıklıkla öldürücüdür. Melanoma aniden normal olan derinin üzerinde koyu siyah ya da mor bir lekelenme şeklinde ortaya çıkabilir ya da bir benden ya da derideki koyu lekelerden gelişebilir. Bu sebeple vücudumuzdaki benlerin değişimini fark etmek önemlidir.

CİLT KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Derinizdeki çiller, benler ve koyu renkli alanları büyüklük, şekil ve renk değişikliği açısından gözlemleyin. Herhangi bir değişiklik saptadığınızda Cildiye Uzmanına başvurunuz.

Deri biyopsisi deri kanseri tanısını koydurur. Erken tanı ve cerrahi tedavi şansını arttırır.
Cildiye uzmanları kanseri erken yakalayabilmek için kişisel cilt muayenesinin önemine dikkat çekmektedir.

CİLT KANSERİNİN TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Cilt kanseri tedavisi (deri kanseri tedavisi ) kanserin tipine, büyüme evresine, yerleşim yerine göre değişmektedir. Eğer deri kanseri küçük ise işlem ayaktan, lokal anestezi altında kolayca yapılabilir. Bu küçük ve az tehlikeli tiplerde kazıma veya elektrik akımı ile kanser hücrelerini yok etme işlemleri de yapılabilir. Ancak bu metotların tedavi açısından güvenilirliği az, iz bırakma ve deformasyon yapma ihtimalleri fazladır. Cilt Kanseri büyükse, lenf nodlarına veya vücudun başka bir bölgesine yayılmışsa büyük cerrahi işlemlere ihtiyaç duyulabilir. Cilt kanserlerinde diğer alternatif tedavi seçenekleri kriyoterapi, radyoterapi ve kemoterapidir.

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Anahtar Kelimeler:
cilt kanseri Tekirdağ
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