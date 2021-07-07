Elsa Fırtınası Zayıflayarak Florida’ya Yağış Bıraktı

Karayipler’de etkili olduktan sonra ABD’nin Florida eyaletine ulaşan Elsa fırtınası zayıflayarak Körfez kıyıları boyunca yağmur bıraktı. Eyalette önemli bir hasar veya yaygın elektrik kesintileri yaşanmadı.

Meksika Körfezi'nde kısa bir süreliğine kasırga gücüne ulaşan Elsa’nın karada tropik bir fırtına olarak karaya çıkması bekleniyordu. Çarşamba sabahı Gainesville bölgesi de dahil olmak üzere kuzey Florida'nın birçok ilçesinde hortum uyarıları yapıldı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Elsa'nın merkezinin Florida Körfezi’nin kuzey kıyısındaki Taylor ilçesinde etkili olmaya başladığını açıkladı.

Fırtına kuzeydoğuya doğru döndüğünde kuzey Florida'da şiddetli yağmur ve sert rüzgarlar bekleniyordu. Geçen haftanın sonlarında şiddetli yağmur nedeniyle zeminin zaten doygun olduğu bölgede sel baskını da yaşanabilir.

Florida Valisi Ron DeSantis bu sabah düzenlediği basın toplantısında, fırtınadan kaynaklanan büyük bir yapısal hasar veya can kaybı bildirilmediğini açıkladı.

"Açıkçası, bundan daha kötü olabilirdi" diyen Cumhuriyetçi vali birçok ölümün fırtınası sonrası yaşanabildiğine de dikkat çekti ve enkaz çalışmalarında dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Cape Coral ve Fort Myers şehirleri için tropikal fırtına uyarıları iptal edildi. Daha kuzeyde, Tampa Körfezi metropol bölgesi hala ıslak ve rüzgarlı olsa da, çoğunlukla zarar görmemiş gibi görünüyor. Tampa da artık kasırga uyarısı altında değil, ancak meteorologlar kuvvetli rüzgar ve ani sel gibi tropikal fırtına koşulları konusunda uyarıyor.

DeSantis, çoğu Tampa Körfezi'ni çevreleyen Hillsborough, Pinellas ve Polk ilçelerinde olmak üzere bölgede 26 bin müşterinin elektriğinin kesildiğini bildirdi. Vali, hiçbir hastaneninse geçmiş fırtınalarda olduğu gibi büyük sorun yaratan bir kesinti bildirmediğini kaydetti.

Tampa Belediye Başkanı Jane Castor da, Twitter’da, "Bu sabah minimum hasar ve sel vakası gördüğümüz için şanslıyız, ancak güvenliği elden bırakmamak önemli. Çevrenizin farkında olun ve sel sularından geçmeyin" mesajını paylaştı.

Hava durumu uzmanlarına göre Elsa fırtınası eyaletin batı kıyısına neredeyse paralel olarak kuzeye doğru ilerliyor. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, yerel saatle sabah 8'deki açıklamasında Elsa'nın sürekli rüzgarlarının saatte 100 kilometre hıza ulaştığını ve saatte 22 kilometre hızla kuzeye doğru ilerlediğini kaydetti.

Elsa nedeniyle Tampa bölgesindeki okullar ve devlet daireleri Salı günü kapatıldı ve çoğu kamu etkinliği ertelendi. Tampa Uluslararası Havalimanı Salı günü saat 17.00'de operasyonları askıya aldı ancak fırtına hasarı kontrolu yapıldıktan sonra bugün uçuşlara yeniden başlandı.

Fırtına ayrıca 24 Haziran'da Miami bölgesindeki bir apartmanın çökmesi sonrası arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı. Bu zorluğa rağmen, ekipler eyaletin güneydoğu kıyısındaki Surfside’da aramalara devam ediyor. Can kaybı son olarak 10 kişi daha artarak 36’dan 46’ya çıktı.

Meteoroloji uzmanları, Elsa'nın kuvvetli yağmurlar ve rüzgarla tropik bir fırtına olarak kuzey Florida'nın iç kesimlerinin ortasından geçeceğini ardından Cuma gününe kadar Atlantik Okyanusu'na çıkmadan önce Georgia, Kuzey ve Güney Carolina ile Virginia eyaletlerine çıkacağını bildiriyor.

Georgia Valisi Brian Kemp, Elsa öncesinde eyaletin 159 ilçesinden 92'si için önlem amaçlı olağanüstü hal ilan etti. Salı günü geç saatlerde yayınlanan karar, ihtiyaç halinde fırtınayla mücadele için eyalet kaynaklarını seferber ediyor ve fahiş fiyat uygulamasını yasaklıyor.

Elsa'nın Çarşamba öğleden sonra Florida'dan Georgia eyaletinin güneydoğusuna geçmesi bekleniyor. Ulusal Kasırga Merkezi, eyaletin 160 kilometrelik sahil şeridinin tamamı için tropik fırtına uyarısı yayınladı. Elsa'nın Perşembe günü erken saatlerde Savannah'nın batısından Güney Carolina'ya girmeden önce kuzeydoğuya doğru ilerlerken Georgia'ya yağış bırakması bekleniyor.

Güney Carolina eyaletinin kuzeyinde, acil durum görevlileri Elsa'yı izliyordu, ancak yaz plaj turizminin en yoğun olduğu dönemde tahliye emri verilmedi. Fırtınanın iç kesimlerde seyretmesi bekleniyor, ancak kıyı tahmincileri, en kötü havanın fırtınanın doğu tarafında olduğunu ve 13 santimetre yağmur yağabileceğini ve Hilton Head adası, Charleston ve Myrtle Beach gibi bazı yerlerde hızı saatte 88 kilometreyi bulan rüzgar getirebileceğini kaydetti.

Öte yandan ABD Sahil Güvenliği ve bir bölge sakininin, Elsa yaklaşırken tekneleri Key West açıklarında alabora olan 13 Kübalı’yı kurtardığı açıklandı.

Dokuz erkek ve dört kadının Salı öğleden sonra Key West'in 42 kilometre güneydoğusunda, Sahil Güvenlik teknesine alındığı kaydedildi.

Mürettebat üyelerinin görüştüğü mağdurlar, Pazartesi günü akşam saat 20.00 civarında Küba'dan ayrıldıklarını, yedi erkek ve iki kadının suda kaybolduğunu söyledi.

