Elsa Hosk: 10 yıl önce alkoliktim

Bir dönem Victoria's Secret modeli olarak ünlenen Elsa Hosk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Hosk, yaptığı paylaşımla takipçilerine yeni yılda sağlık, sevgi ve mutluluk diledi.

Hayatının bir döneminde alkolik olduğunu açıklayan 31 yaşındaki model, zamanla kendini temizlediğini de açıkladı.

Elsa Hosk, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

10 yıl önce kendimi kaybettiğim bir dönemde New York'a taşınmaya karar verdim. Herhangi bir iş rezervasyonu değildi. New York ezici oldu ve daha da kayboldum. Tüm problemlerin bende başladığını anlamak zaman aldı.

Anladığımda temizlendim, ayıldım ve alkolik olduğumu, dışarıda ayık yaşayan bütün bir dünya olduğunu öğrendim. Harika insanlarla ve arkadaşlarla tanıştım. Yavaş yavaş kendimi tekrar buldum. Bundan sonra olacakları hiç hayal edemezdim. Kelimelerin ötesinde minnettarım. Bu yeni yıl boyunca hepinize sevgi, sağlık ve mutluluklar diliyorum.

Eğer herhangi bir nedenle mücadele ediyor ve kayboluyorsanız, sorun değil. Umarım devam etme ve mutluluk bulma gücünü bulursun."

Öte yandan ünlü modelin Instagram'da 5.9 milyon takipçisi bulunuyor.

