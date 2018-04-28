Elsa Hosk çekimlerde! Tüm gözler ondaydı

Güzel modelin bu seksi duruşunun altında öz verili çalışması var. Hosk takipçilerine şu öneride bulunuyor:

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Birincisi bedeninizi tanıyın. Mesela göğüs ölçünüzü tam olarak bilin, çoğu kadın bilmiyor. Bazı mağazalar, bu konuda yardım sağlıyor, sutyen ölçümü yaptırıyor. Doğru sutyen ölçünüzü bulduktan sonra geniş ürün yelpazesinden farklı stiller ve modeller deneyerek vücudunuza en mükemmel uyumu sağlayan ürünleri bulabilirsiniz. “Yakışmaz” diyerek farklı modeller denemekten de korkmayın, insanın beden tipi zaman içinde değişir, “olmaz” dediğiniz modeller de sizi şaşırtabilir.