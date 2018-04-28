MAGAZİN

Elsa Hosk çekimlerde! Tüm gözler ondaydı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.04.2018 13:12 | Son Güncelleme

Siyah-beyaz çizgili trençkotunun altına dantelli çorap-ayakkabı giyen Victoria's Secret meleklerinden Elsa Hosk, sokak çekiminde meraklı bakışları üzerinde topladı.

Victoria's Secret meleklerinden Elsa Hosk seksi pozlarıyla dikkat çekti.

Caddeyi ısıttı

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İsveçli model Elsa Hosk (29), ABD’nin New York kentinde moda çekimi yaparken görüntülendi.
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Adını İngiltere’de bir televizyonun düzenlediği model yarışmasını kazanarak duyuran Hosk, uzun pardesü şeklindeki elbisenin yırtmacından dantelli çoraplarını göstererek kendine güvenini yansıttı.
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Siyah ve beyaz, çizgili trençkotunun altına dantelli çorap-ayakkabı giyen model, meraklı bakışları üzerinde topladı.
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Ara sıra rüzgarın azizliğine uğrayan Elsa Hosk, etrafına toplanan hayranlarına aldırmadan işini yaptı.
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Başarılı model sık sık eliyle frikik vermemek için önlem almaya çalıştı.
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YAZ İÇİN ÖNERİLER

YAZ İÇİN ÖNERİLER
Güzel modelin bu seksi duruşunun altında öz verili çalışması var. Hosk takipçilerine şu öneride bulunuyor:
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Birincisi bedeninizi tanıyın. Mesela göğüs ölçünüzü tam olarak bilin, çoğu kadın bilmiyor. Bazı mağazalar, bu konuda yardım sağlıyor, sutyen ölçümü yaptırıyor. Doğru sutyen ölçünüzü bulduktan sonra geniş ürün yelpazesinden farklı stiller ve modeller deneyerek vücudunuza en mükemmel uyumu sağlayan ürünleri bulabilirsiniz. “Yakışmaz” diyerek farklı modeller denemekten de korkmayın, insanın beden tipi zaman içinde değişir, “olmaz” dediğiniz modeller de sizi şaşırtabilir.
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Kendine güven ve gülümseme sahip olabileceğiniz en seksi şeylerdir. Bunu unutmayalım!
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