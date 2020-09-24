Elsa Hosk'un evini sergilemesinin sebebi ortaya çıktı

Bir dönem Victoria's Secret modeli olarak ünlenen Elsa Hosk, geçtiğimiz günlerde New York'ta yaşadığı apartman dairesinin kapılarını sosyal medya üzerinden takipçilerine açtı.

Yayınladığı videoda birçok takipçisinin evinin içini görmek istediğini belirten Hosk, dairesini bütün detaylarıyla gözler önüne serdi.

Kısa bir süre sonra 32 yaşındaki modelin bu hareketinin sebebi ortaya çıktı.

Elsa Hosk'un New York Soho'daki tarihi Cast Iron bölgesindeki evini 3,5 milyon dolara (yaklaşık 27 milyon TL) satışa çıkaracağı öğrenildi.

Hosk'un kısa bir süre önce satın aldığı evde iki yatak odası, iki banyosu, asma katlı stüdyo dairenin bir de şehir manzarasını gözler önüne seren geniş bir terası bulunuyor.



