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Elsa Kasırgası Karayipler’de Etkili Olmaya Başladı

02.07.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elsa Kasırgası Karayipler’in doğusunda etkili olmaya başladı. Atlantik sezonunun ilk kasırgası olan Elsa sebebiyle bölgede okul, iş yerleri ve havaalanları kapalı. Kasırganın çöken binada arama kurtarma çalışmalarının hala sürdüğü Florida kıyılarına ulaşması bekleniyor

Elsa Kasırgası Karayipler’de Etkili Olmaya Başladı

Elsa Kasırgası Karayipler’in doğusunda etkili olmaya başladı. Atlantik sezonunun ilk kasırgası olan Elsa sebebiyle bölgede okul, iş yerleri ve havaalanları kapalı. Kasırganın çöken binada arama kurtarma çalışmalarının hala sürdüğü Florida kıyılarına ulaşması bekleniyor.

Birinci kategoride ilerleyen fırtına yoğun yağış ve rüzgarlarla Güney Karayipler bölgesindeki ada ülkesi Barbados’da etkili oldu. Reuters’a bilgi veren bir görgü tanığına göre bölgede elektrik kesintisi yaşandı, evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi ve bazı yerlerde sel ve su baskınlarına yol açtı.

Fırtına son dönemde büyük volkanik patlamaların yaşandığı St. Vincent ve Grenadines’e doğru hareket halinde. Miami’de bulunan Ulusal Kasırga Merkezi’ne göre fırtına saatte 120 kilometre hızla esen rüzgarla ilerliyor.

St. Vincent yetkilileri fırtınanın hafife alınmaması gerektiği ve bu şiddette rüzgarın çok sayıda binaya hasar verebileceği uyarısında bulundu. St. Lucia, St. Vincent ve Grenadines için kasırga uyarısı yapıldı.

St. Vincent yetkilileri vadi ya da sel riski taşıyan yerlere yakın bölgelerde, özellikle de La Soufriere volkanının bulunduğu adanın kuzey kısmında yaşayanların bulundukları yerleri tahliye etmeleri uyarısında bulundu.

Fırtınanın Florida kıyılarına doğru ilerlemesi bekleniyor

Fırtınanın takip edildiği uzun süreli izleme rotası fırtınanın Dominik Cumhuriyeti ve Haiti’ye doğru kasırga olarak ilerleyeceğini ve daha sonra da tropik fırtına kategorisine düşeceğini ve Pazartesi-Salı gününe kadar da Florida yönüne doğru ilerleyeceğini gösteriyor.

Florida’nın Surfside kentinde çöken 12 katlı binada arama-kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Florida Valisi Ron DeSantis, Cumartesi gününe kadar fırtınanın çalışmaları etkilemesini beklemediklerini belirtti; ancak meteoroloji ekiplerinin fırtınayı dikkatle takip ettiğinin de altını çizdi.

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