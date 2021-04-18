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Eltilerin Savaşı filmi nerede çekildi? Eltilerin Savaşı filminin oyuncuları kimdir?

18.04.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senaryosunu ünlü oyuncu Gupse Özay'ın kaleme aldığı Eltilerin Savaşı filmi bu akşam ekranlarda izleyiciler ile buluşacak. Kadrosunu birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Eltilerin Savaşı filminin nerede çekildiği ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Eltilerin Savaşı filmi nerede çekildi? Eltilerin Savaşı filminin oyuncuları kimdir? Eltilerin Savaşı konusu nedir? İşte yanıtı...

Eltilerin Savaşı filmi nerede çekildi? Eltilerin Savaşı filminin oyuncuları kimdir?

Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı ve senaryosunu yine filmde rol alan ünlü oyuncu Gupse Özay'ın kaleme aldığı Eltilerin Savaşı filminin nerede çekildiği ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki Eltilerin Savaşı filmi nerede çekildi ve oyuncuları kimler?

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eltilerin Savaşı filmi İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan Yeşilköy semtinde çekilmiştir.

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, iki elti olan Sultan ve Gizem arasındaki tatlı çekişmelere ve bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor. Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak tartışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakacaktır. Birbirlerinin yaptıklarından geri kalmayan eltiler, kendilerini eğlenceli bir savaşın içerisinde bulur. Kardeş olan Selim ve Fatih de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgarına dahil olacaktır. Sosyal medyaya düşkünlükleri ile bilinen Gizem ve Sultan’ın evlilik hayatlarına odaklanılan filmde, iki eltinin yarış içindeyken Selim ve Fatih’i nasıl etkiledikleri de gözler önüne seriliyor. Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu Eltilerin Savaşı'nın senaryosunu, başrolde de yer alan Gupse Özay kaleme almıştır. Filmin kadrosunda Özay'a, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu da eşlik ediyor.

ELTİLERİN SAVAŞI OYUNCULARI KİMLER?

Gupse Özay: Sultan
Merve Dizdar: Gizem
Ferit Aktuğ: Selim
Ali İpin
Hülya Duyar
Kubilay Tunçer
Uraz Kaygılaroğlu: Fatih
Füsun Demirel

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Gupse Ozay

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