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Eltilerin Savaşı filminin konusu nedir, hangi oyuncular oynuyor? Gupse Özay'dan kahkaha tufanı garantisi!

05.01.2023 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eltilerin Savaşı filmi bu akşam televizyon ekranlarında olacak. İzleyicilere eğlenceli dakikalar yaşatacak olan film ile ilgili araştırmalar hızlanmış durumda. Dizilerin yeni yıl arasına girmesiyle sevilen filmlerden bazıları ekranlara gelmeye başladı. Senaryosu Gupse Özay'a ait olan Eltilerin Savaşı filmi bu akşam Show TV'de yayınlanacak. Peki Eltilerin Savaşı filminin konusu nedir, hangi oyuncular yer alıyor? İşte film ile ilgili merak edilenler...

Eltilerin Savaşı filminin konusu nedir, hangi oyuncular oynuyor? Gupse Özay'dan kahkaha tufanı garantisi!

Eltilerin Savaşı filmi yayınlandığı dönemde oldukça fazla ilgi gören filmlerden biriydi. Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini paylaştığı Eltilerin Savaşı filmi bu akşam 20.00'de Show TV'de yayınlanacak. Peki Eltilerin Savaşı'nın konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Eltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmelere, bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor. Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkisi de birbirini çekemez, durmadan çatışırlar. Bu iki kadın arasındaki gerilim bir süre sonra, komik ve tatlı bir savaşa dönüşür. Selim ve Fatih ise eşlerinin arasındaki çatışmadan uzak durmaya çalışırlar. Ancak bir süre sonra onlarda bu savaşa ortak olurlar.

Eltilerin Savaşı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Eltilerin Savaşı filminin oyuncuları ve karakterleri!

Gizem ve Sultan, evlilik hayatlarını sosyal medyadan paylaşarak birbirlerini kıskandırmaya çalışırlar. İkisi de ailenin en gözde gelini olmak için yarışır. Bu durum eşlerini ise bir hayli etkileyecektir.

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OYUNCU KADROSU

Filmin senaryosu Gupse Özay'a aittir. Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay’ın oturduğu Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları arasında Gupse Ozay, Merve Dizdar, Ferit Aktug, Uraz Kaygilaroglu , Füsun Demirel, Ali İpin, Hülya Duyar, Kubilay Dinçer yer alıyor.

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