Eltilerin Savaşı filminin konusu nedir, hangi oyuncular oynuyor? Gupse Özay'dan kahkaha tufanı garantisi!

Eltilerin Savaşı filmi yayınlandığı dönemde oldukça fazla ilgi gören filmlerden biriydi. Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini paylaştığı Eltilerin Savaşı filmi bu akşam 20.00'de Show TV'de yayınlanacak. Peki Eltilerin Savaşı'nın konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Eltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmelere, bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor. Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkisi de birbirini çekemez, durmadan çatışırlar. Bu iki kadın arasındaki gerilim bir süre sonra, komik ve tatlı bir savaşa dönüşür. Selim ve Fatih ise eşlerinin arasındaki çatışmadan uzak durmaya çalışırlar. Ancak bir süre sonra onlarda bu savaşa ortak olurlar.

Gizem ve Sultan, evlilik hayatlarını sosyal medyadan paylaşarak birbirlerini kıskandırmaya çalışırlar. İkisi de ailenin en gözde gelini olmak için yarışır. Bu durum eşlerini ise bir hayli etkileyecektir.

OYUNCU KADROSU

Filmin senaryosu Gupse Özay'a aittir. Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay’ın oturduğu Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları arasında Gupse Ozay, Merve Dizdar, Ferit Aktug, Uraz Kaygilaroglu , Füsun Demirel, Ali İpin, Hülya Duyar, Kubilay Dinçer yer alıyor.

