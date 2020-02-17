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Elton John gözyaşları içinde sahneyi terk etti

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 17.02.2020 10:51 | Son Güncelleme

Yaşayan müzik efsanesi Elton John, Yeni Zelanda'daki konserini hastalığı nedeniyle yarıda kesti. Sahneyi gözyaşları içinde terk etti.

Elton John gözyaşları içinde sahneyi terk etti

Elton John, emekli olmadan önceki son turnesi kapsamında Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde sahne aldı.

Elton John, kendisine ‘atipik zatürre’ olarak bilinen bir iltihap teşhisi koyulduğunu söyledi.

Sesi konsere devam etmesine izin vermeyen 72 yaşındaki sanatçı, seyircilerden özür dileyerek ağlamaya başladı. Sanatçı görevliler yardımıyla sahneden indirildi.

Sanatçı, yarim kalan konserin ardından Instagram hesabından "Kalbimden gelerek çaldım ve söyledim, ta ki sesim artık şarkı söyleyemez hale gelene kadar. Hayal kırıklığına uğradım. Özür dilerim" açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Elton John, Yeni Zelanda,

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