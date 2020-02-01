HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Elvan: "Çukurova Bölgesel Havalimanı’nda üst yapı ihalesine çıkıldı"

Elvan: "Çukurova Bölgesel Havalimanı’nda üst yapı ihalesine çıkıldı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2020 20:39 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Çukurova Bölgesel Havalimanı’nda üst yapı ihalesine çıkıldığını belirterek, "4 Şubat itibarıyla tüm teklifler alınmış olacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Çukurova Bölgesel Havalimanı’nda üst yapı ihalesine çıkıldığını belirterek, "4 Şubat itibarıyla tüm teklifler alınmış olacak. İnşallah şubat ayı sonuna doğru üst yapıda yapım çalışmalarına başlayacağız" dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, beraberinde Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz ile Mut ilçesindeki Yerköprü Şelalesinde incelemelerde bulundu. Ardından Gezende Barajı ve Hidroelektrik Santralini ziyaret eden Elvan, burada sivil toplum kuruluşları ve üreticilerin sorunlarını dinledi.
Mersin programı kapsamında daha sonra Silifke ilçesine geçerek sanayici ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Elvan, bölgenin ulaşımıyla ilgili en önemli projelerden biri olan Akdeniz Sahil Yolu’nun, zorlu bir coğrafyada gerçekleştirildiğini söyledi. Yoldaki tünel çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Elvan, çalışmaları süren 5 tünel ile 2 viyadüğü bu yıl hizmete açmayı hedeflediklerini belirtti.
2019 yılında Mersin’deki ulaşım projeleri için 800 milyon liraya yakın bütçe kullanıldığını kaydeden Elvan, bunun büyük bir bölümünün Akdeniz Sahil Yolu ile Mut- Silifke yoluna harcandığını söyledi. Konuşmasında yapımı devam eden Mut-Silifke yoluna da değinen Elvan, 1.5 yıl önce başlayan çalışmaların çok hızlı ilerlediğini vurgulayarak, "Şu anda 2 tünelimiz bitti. Betonlama ve trafiğe bağlanma çalışmaları kaldı. Bir tünelde çalışma sürüyor. Buradaki 2 tünel ve Akdeniz Sahil Yolundaki 5 tünelle inşallah 7 tüneli açmayı istiyoruz" diye konuştu.
Elvan, Mersin-Antalya arasındaki ulaşımı rahatlatacak diğer bir çalışmanın da Çeşmeli- Taşucu Otoyolu olduğunu belirterek, ilk etapta Çeşmeli’den Kızkalesi çıkışına kadar olan kesimin ihalesine çıkılacağını kaydetti.
Konuşmasının sonunda, Çukurova Bölgesel Havalimanı’nda üst yapı ihalesine çıkıldığını dile getiren Elvan, "4 Şubat itibarıyla tüm teklifler alınmış olacak. Bakanlık değerlendirmeyi yapacak. İnşallah şubat ayı sonuna doğru üst yapıda yapım çalışmalarına başlayacağız. Buradaki hedefimiz bir yıl gibi bir sürede bu yatırımı tamamlamak. Sıkıntılar, aksaklıklar yaşadık ama inşallah sonuca ulaştıracağız. Zor olan alt yapı kısmı bitti. Biten pistimiz şu an uçak inebilecek konumda" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNER Manuş Baba'ya şok! Manuş Baba'ya şok!
Kanal İstanbul hamlesi! Tüm detayları anlatıldıKanal İstanbul hamlesi! Tüm detayları anlatıldı
1/

En Çok Okunan Haberler

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Başkan Kartoğlu ve ailesi 5 saat alıkonuldu

Başkan Kartoğlu ve ailesi 5 saat alıkonuldu

Öğrenci burslarıyla ilgili flaş açıklama

Öğrenci burslarıyla ilgili flaş açıklama

Okulda skandal görüntü! Öğretmen hakkında harekete geçildi

Okulda skandal görüntü! Öğretmen hakkında harekete geçildi

Bakan Koca'dan, Çin'den tahliye edilen yolcular hakkında açıklama

Bakan Koca'dan, Çin'den tahliye edilen yolcular hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Erdoğan'ın müjdesi sonrası Mahmud'un ilk sözleri bu oldu!

Erdoğan'ın müjdesi sonrası Mahmud'un ilk sözleri bu oldu!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Diğer Haberler
İletişim Başkanlığı, Kanal İstanbul projesine ilişkin detayların yer aldığı internet sitesi açtı

Kanal İstanbul hamlesi! Tüm detayları anlatıldı

Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert tepki!

Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert tepki!

MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama

MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem vergileriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem vergileriyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurdu! Ioannis Lagos hakkında harekete geçildi

Bakan duyurdu: Harekete geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.