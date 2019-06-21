HABER

Elvan, Katar'a Palandöken'de hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 10:26 | Son Güncelleme

AVRUPA Şampiyonu, Olimpiyat ikincisi ve 'Dünya Fair-Play' ödülüne sahip milli atlet Elvan Abeylegesse, 28 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası için Palandöken'de kampa girdi.

Elvan, Katar'a Palandöken'de hazırlanıyor

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - AVRUPA Şampiyonu, Olimpiyat ikincisi ve 'Dünya Fair-Play' ödülüne sahip milli atlet Elvan Abeylegesse, 28 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası için Palandöken'de kampa girdi. Bu şampiyonada maraton koşacak olan Abeylegesse, asıl hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu söyledi.
Başarılarına bir yenisini daha eklemek için 'uğurum' dediği deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikteki Palandöken'de kampa giren Elvan Abeylegesse, haftada yaklaşık 150 kilometre koşuyor. Şampiyonaya 4 ay olduğu için ağır bir antrenman yapmadıklarını belirten Abeylegesse, "8 Haziran'da kampa başladık. Katar'daki dünya şampiyonasında maraton koşacağım. Hazırlıklarımız devam ediyor. 4 ayımız olduğu için çok ağır bir antrenman yapmıyoruz. Yüksek rakıma alışmak, temel eksiklikleri kapatmak için kuvvet antrenmanları yapıyoruz. Maraton ağır, uzun antrenmanlar gerektiriyor. Dünya şampiyonasında maraton koşusunu başarı ile tamamlayıp Türkiye'ye madalya ile dönmek daha sonra da 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ipi göğüslemek istiyorum. Her şampiyonaya Erzurum Palandöken'de hazırlanıyorum. Çünkü burası muhteşem bir yer ve bana uğur getiriyor" diye konuştu.
Elvan Abeylegesse'nin antrenörü Sabri Kara da Palandöken'deki kampın çok güzel geçtiğini belirtti. Asıl hedeflerinin 2020 Olimpiyatları olduğunu söyleyen Kara, "Şampiyonada maratonda sahne alacak olan Elvan her zamanki gibi ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Şu an hazırlık dönemi olduğu için daha çok kuvvet ve genel dayanıklılık hazırlıkları yapıyoruz. Daha sonra branşa yönelik çalışmalara başlayacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Elvan, Katar'a Palandöken'de hazırlanıyorElvan, Katar'a Palandöken'de hazırlanıyorElvan, Katar'a Palandöken'de hazırlanıyor

PARTNERYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son haliYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son hali
Otlu peynir için umut ışığıOtlu peynir için umut ışığı
Öyle bir şey yaptı ki her gören dükkanına uğruyorÖyle bir şey yaptı ki her gören dükkanına uğruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan HDP'ye 23 Haziran seçimi çağrısı: Tarafsız kalın

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan HDP'ye 23 Haziran seçimi çağrısı: Tarafsız kalın

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

G.Saray'dan sürpriz transfer!

G.Saray'dan sürpriz transfer!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın'daki selde kaybolan İsa Akgün'den acı haber geldi

Bartın'dan acı haber geldi...

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Zonguldak merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Zonguldak merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Süper Loto sonuçları 20 Haziran: 2 milyon TL’lik devir!

Büyük kazanan yok!

Günlük burç yorumları 21 Haziran Cuma - Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Trabzon'da deniz çamura bulandı

Trabzon'da deniz çamura bulandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.