Elvan: "Türkiye hem sahada hem da masada kazanan olmuştur"

"Hiçbir vatandaşımız bugün sosyal güvenlik şemsiyesi dışında değil"

"Esnaf ve sanatkarımız bizim göz bebeğimiz, bizi ayakta tutan, dik tutan ve ülkemiz için, devletimiz için, bayrağımız için her şeyini feda etmeye hazır bir kesim" diyerek konuşmasını sürdüren Elvan, "Esnaf ve sanatkarlarımızla gurur duyuyoruz. Elbette esnaf ve sanatkarlarımızın sorunları var ama yapılanları da unutmamız gerekiyor. Evet sosyal güvenlik priminde 7 bin ile 9 bin arasında bir dengesizlik olabilir, bunun mücadelesini verelim. Ama AK Parti hükümetlerinin de hakkını teslim edelim. Hiçbir vatandaşımız bugün sosyal güvenlik şemsiyesi dışında değil. İsteyen her vatandaşımız, istediği hastaneye gidip, istediği yerde muayene olabiliyor. Bugün Avrupa’nın en gelişmiş ülkelerinde, ABD dahil sosyal güvenlik sistemi neredeyse çökmüş durumda. Bırakın düşük gelirliyi, orta gelirlilerin dahi doktora gidemediğini görüyoruz. Geçmişte bir Bağ-Kurlu vatandaşımız, devlet hastanesine dahi gidemiyordu. Bugün dünyanın en modern hastanelerinden biri olan Mersin Şehir Hastanesini inşa ettik. Bu hastane günde 10 bin kişiye hizmet veriyor" diye konuştu.

Esnaf ve sanatkara yönelik de birçok çalışmanın yapıldığını söyleyen Elvan, "10-15 yıl önce Mersin’de 1 yılda toplam esnafın aldığı faiz destekli veya faizsiz kredi miktarı 1 milyon 500 bin liraydı. Bu yıl ise alınan kredi miktarı Mersin’de 500 milyon liraya ulaşmıştır. O dönemde sadece 700 civarında esnafımız yararlanmış bundan, bu yıl ise 14 bin 751 esnafımız bu krediden yararlanmış" şeklinde konuştu.

Erken emeklilik konusuna da değinen Elvan, "Sosyal güvenlik sistemimizi çökertebilecek, sosyal güvenlik sistemimizdeki dengeyi bozabilecek bir adımı atmamız mümkün değil, popülist davranamayız. Ama elbette her hangi bir çözüm noktasında Cumhurbaşkanımız talimat verdi, bu çalışmalar yapılıyor. Ama bizden şunu beklemeyin; sosyal güvenlik sistemimizi bozacak, dengeleri altüst edebilecek, ileride sizlerin rahat bir şekilde istediğiniz hastaneye gitmenizi engelleyecek bir yaklaşımı asla ortaya koyamayız. Türkiye bu noktada geriye gidemez. Bugün dünyanın dört bir yanından İngiltere, Fransa, Rusya, Afrika’dan hastalar, tedavi için ülkemizdeki hastanelere geliyor. Artık Türkiye, sağlık turizminde dünyanın en önemli ülkelerinden biri oldu. Elbette sıkıntılarımız var ama bu sıkıntıların çözümü konusunda mücadeleyi birlikte vereceğiz" dedi.

Türkiye’nin her alanda çok hızlı bir gelişim ve dönüşüm süreci yaşadığına dikkat çeken Elvan, esnaf ve sanatkarın da bu değişim ve dönüşüme ayak uydurması gerektiğinin altını çizdi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su da toplantıda yaptığı konuşmada, Mersin’de tarım, ticaret, sanayi, sağlık, kültür ve turizm gibi her alanda çok ciddi yatırım ve çalışmalar yapıldığını kaydetti. Bu yatırım ve çalışmaların esnafa da doğrudan veya dolaylı olarak fayda sağladığını dile getiren Su, "İki yıl öncesine kadar Mersin’de esnafın en büyük sorunlarından biri sık sık elektrik kesilmesiydi. Ama artık vatandaşımızın, esnafın gündeminin ilk maddesi elektrik kesintisi değil. Bunun gibi birçok konu sorun olmaktan çıkarıldı, çözüldü. Kent merkezini canlandırma adına da yatırımlar yapıldı, yapılıyor. Örneğin Çiçek Pasajı yenilenerek hizmete girdi. Kiremithane Mahallesi’nde bir cazibe merkezi oluşturma çalışmalarımız başladı, Millet Bahçesi’ne ilişkin süreç devam ediyor ve buralar bir cazibe merkezi haline gelecek. Eski zeytinyağı fabrikasına ilişkin proje devam ediyor, orası sanat müzesi haline getirilecek" diye konuştu.