Elyaf fabrikasında yangın çıktı

(KJ Haber- Kamera Fevzi DAVULCU UŞAK, DHA)UŞAK'ta elyaf üretimi yapan bir fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. İl merkezindeki Çamlık Tabakhanesi'nde bulunan elyaf üretimi yapan bir fabrikada, bugün saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.

