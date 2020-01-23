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Elysee Sarayı’ndan İsrail polisine 'Özür yok' mesajı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.01.2020 10:46 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Kudüs’te bulunan Saint Anne Kilisesi’ne yaptığı ziyaret sırasında İsrail polisi ile tartışmıştı.

Fransa, (DHA)- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Kudüs’te bulunan Saint Anne Kilisesi’ne yaptığı ziyaret sırasında İsrail polisi ile tartışmıştı. İsrail polisi, Macron’un özür dilediğini belirten bir bildiri yayınladı ancak Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, "Başkanlık özrü yok" denildi.
Beşinci Dünya Holokost / Soykırımı Forumu’na katılmak üzere İsrail’e gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kudüs’te bulunan Saint Anne Kilisesi’ne yaptığı ziyarette İsrail polisi ile tartıştı. İsrail polisinin kiliseye girmesini istemeyen Macron polislere, "Kuralları çok iyi biliyoruz. Benim önümde yaptıklarınızdan hoşlanmadım. Dışarı çıkın!" dedi.
İsrail merkezli gazete Haaretz’deki habere göre, İsrail polisinden yapılan açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, tartışmanın ardından polisten özür dilediği belirtildi. Elysee Sarayı’ndan gelen açıklamada ise "İsrail güvelik güçlerine başkanlık özrü yoktur" ifadelerine yer verildi.

Azize Anne kilisesi, 19. Yüzyılda Osmanlı Padişahı I. Abdülmecid tarafından Fransa'nın Kırım savaşındaki desteği nedeniyle İmparator III. Napolyon'a hediye edilmişti. Kilise halen Fransa toprağı olarak sayılıyor.

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