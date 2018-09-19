Elysee'yi Sarsan Olay Koruma: 'Polis ya da Koruma Değilim'

Fransa, 1 Mayıs'ta göstericileri dövdüğü ortaya çıktıktan sonra ülkede devlet krizine kadar tırmanan bir skandala yol açan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yakın koruması Alexandre Benalla'nın Senato Soruşturma Komisyonu'na verdiği ifadeye kilitlendi.
Haber kanallarından canlı olarak yayınlanan Komisyon toplantısında Benalla, 2,5 saat ifade verdi ve senatörlerin sorularını yanıtladı. Daha önce Senato ve Senatörler'e saygı duymadığını açıklayan Benalla, Senato'dan ve Soruşturma Komisyonu Başkanı Philippe Bas'dan özür dileyerek konuşmasına başladı. Benalla'nın ifadesinde en dikkat çeken açıklama, "yakın koruma olduğunu" reddetmesi oldu.
Silah taşıyan, polis arabasına binen ve Macron'un en yakınında güvenliğinden sorumlu olan Benalla, Kabine Şefi'nin yanında, "yalnızca güvenlikten sorumlu yardımcı özel görevli" statüsüyle işe alındığını açıkladı.
Göstericileri dövme olayına ilişkin yargının soruşturması sürdüğü için "güçlerin ayrılığı esasına" dayanarak doğrudan sorular yöneltmeyen Soruşturma Komisyonu üyesi senatörler, "Macron'un Elysee'yi yönetme biçimi ve Elysee'de resmi polis teşkilatına paralel bir polis örgütü kurulup kurulmadığını ortaya çıkarmaya çalışan" sorulara ağırlık verdi.
Senatörler Benalla'ya, "Elysee'deki tam görevinin ne olduğu, nasıl olup da polis teşkilatından olmadığı halde yakın koruma olduğu, kendisine İçişleri Bakanlığı 3 kez reddettiği halde neden Elysee'nin devreye girmesiyle silah taşıma ruhsatı verildiği, neden mavi lambalı polis aracına bindiği ve cezalandırıldıktan sonra kendisine neden lojman tahsis edildiği" sorularını yönelttiler.
Senato'da rahat tavırlarıyla dikkat çeken Benalla, senatörleri şaşırtan bir açıklama yaparak, hiçbir zaman "koruma" olarak görev yapmadığını, "güvenlikten sorumlu kabine şef yardımcısı" olarak 'özel görevli' statüsüyle Elysee'de işe alındığını" söyledi. Benalla, "Güvenlik ve organizasyonların 'kolaylaştırılmasıyla' görevli olunca, tıpkı diğer bazı görevliler gibi cumhurbaşkanına yakın duruyorsunuz, ama özel koruması değildim. Koruma olarak görev yapanlar vardı zaten. Ben genel güvenlik ve genel organizasyonla görevliydim. İstihbarat ve polis ile koordinasyondan, otel rezervasyonuna kadar pek çok görevimiz vardı" dedi.
Elysee'den ayrıldıktan sonra hiçbir yerde çalışmadığını belirten Benalla, senatörlerin "yeni bir iş vereniniz var mı? sorusuna, "Evet, İşsizlik Kurumu" yanıtını verdi.
Sabıka kaydı olup olmadığı sorusuna ise "Birilerinin söylediği gibi, 'banliyö serserisi ya da sabıkalı biri' değilim. Elysee'ye girmeden önce güvenlik soruşturması yapıldı ve ona bakılarak işe alındım" dedi.
Senatörler öfkelendi
Benalla'nın tıpkı Elysee'den gelen diğer yetkililer gibi, sorulara aynı "kaçamak" yanıtları vermesi, silah taşıma, Elysee'deki net görevi ve ceza almasından sonra kendisine tanınan ayrıcalıklar konusunda net ifadeler kullanmaması senatörleri öfkelendirdi.
Toplantı sırasında Benalla'nın 2016'da ruhsatı olmadığı halde silah taşıdığını gösteren br fotoğrafı gösteren Yeşiller Grubu senatörü Esther Benbassa da, "Cumhurbaşkanlığı Yakın Koruma Birimi GSPR'e paralel bir polis teşkilatı kurulduğuna ilişkin bir bilgi alamadık. Benalla'dan yeni bir şey öğrenemedik" dedi.
Senato'da çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, ifadelerin Elysee'den korrdine edildiğini ve herkesin aynı yanıtları verdiğini dile getirildi.
Komisyonun raportörlerinden sol grup senatörü Jean-Pierre Sueur de, komisyonda Elysee polis şefine soru yöneltirken, "Yani şimdi kibar bir yolculuk organizatörü mü Benalla ? Buna inanmamız mı bekleniyor" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz
Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki
Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Diyarbakır'da korku dolu dakikalar! Pompalı tüfekle balkona çıktı
ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!
Ukrayna'da canlı yayın sırasında muhabire eziyet!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!
İYİ Partili Türkkan 'En az oy CHP'den geliyor' deyip ittifaka kapıyı kapattı!
Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını
Okuyucu Yorumları 0 yorum