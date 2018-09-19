Elysee'yi Sarsan Olay Koruma: 'Polis ya da Koruma Değilim'

Fransa, 1 Mayıs'ta göstericileri dövdüğü ortaya çıktıktan sonra ülkede devlet krizine kadar tırmanan bir skandala yol açan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yakın koruması Alexandre Benalla'nın Senato Soruşturma Komisyonu'na verdiği ifadeye kilitlendi. Haber kanallarından canlı olarak yayınlanan Komisyon toplantısında Benalla, 2,5 saat ifade verdi ve senatörlerin sorularını yanıtladı. Daha önce Senato ve Senatörler'e saygı duymadığını açıklayan Benalla, Senato'dan ve Soruşturma Komisyonu Başkanı Philippe Bas'dan özür dileyerek konuşmasına başladı. Benalla'nın ifadesinde en dikkat çeken açıklama, "yakın koruma olduğunu" reddetmesi oldu. Silah taşıyan, polis arabasına binen ve Macron'un en yakınında güvenliğinden sorumlu olan Benalla, Kabine Şefi'nin yanında, "yalnızca güvenlikten sorumlu yardımcı özel görevli" statüsüyle işe alındığını açıkladı. Göstericileri dövme olayına ilişkin yargının soruşturması sürdüğü için "güçlerin ayrılığı esasına" dayanarak doğrudan sorular yöneltmeyen Soruşturma Komisyonu üyesi senatörler, "Macron'un Elysee'yi yönetme biçimi ve Elysee'de resmi polis teşkilatına paralel bir polis örgütü kurulup kurulmadığını ortaya çıkarmaya çalışan" sorulara ağırlık verdi.

Senatörler Benalla'ya, "Elysee'deki tam görevinin ne olduğu, nasıl olup da polis teşkilatından olmadığı halde yakın koruma olduğu, kendisine İçişleri Bakanlığı 3 kez reddettiği halde neden Elysee'nin devreye girmesiyle silah taşıma ruhsatı verildiği, neden mavi lambalı polis aracına bindiği ve cezalandırıldıktan sonra kendisine neden lojman tahsis edildiği" sorularını yönelttiler. Senato'da rahat tavırlarıyla dikkat çeken Benalla, senatörleri şaşırtan bir açıklama yaparak, hiçbir zaman "koruma" olarak görev yapmadığını, "güvenlikten sorumlu kabine şef yardımcısı" olarak 'özel görevli' statüsüyle Elysee'de işe alındığını" söyledi. Benalla, "Güvenlik ve organizasyonların 'kolaylaştırılmasıyla' görevli olunca, tıpkı diğer bazı görevliler gibi cumhurbaşkanına yakın duruyorsunuz, ama özel koruması değildim. Koruma olarak görev yapanlar vardı zaten. Ben genel güvenlik ve genel organizasyonla görevliydim. İstihbarat ve polis ile koordinasyondan, otel rezervasyonuna kadar pek çok görevimiz vardı" dedi.