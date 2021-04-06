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EMA, AstraZeneca aşısını incelemeye devam ediyor

06.04.2021 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca koronavirüs (Covid-19) aşısının kan pıhtılaşmasına neden olduğu iddialarının henüz doğrulanmadığını ve aşı üzerinde incelemelerin devam ettiğini açıkladı. EMA Anti İnfektifler ve Aşılar Dairesi Başkanı Marco Cavaleri, "Bence şu an, aşı ile bir bağlantısının açık olduğunu söyleyebiliriz. Fakat hala bu reaksiyona neyin neden olduğunu bilmiyoruz" dedi.

EMA, AstraZeneca aşısını incelemeye devam ediyor

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları çerçevesinde dünya genelinde aşılama kampanyaları devam ederken, AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının "kan pıhtılaşmasına" neden olduğuna yönelik iddialar devam ediyor. Avrupa İlaç Ajansı (EMA), kan pıhtılaşmaları iddiaları üzerine AstraZeneca aşısı üzerinde yeniden inceleme başlatarak, "EMA Güvenlik Komitesi, henüz bir sonuca varmadı ve inceleme devam ediyor. İnceleme tamamlanır tamamlanmaz iletişim kuracağız ve bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Bunun şu anda yarın veya 8 Nisan Perşembe günü olması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

ASTRAZENECA'NIN KAN PIHTILAŞMALARI İLE BAĞLANTILI OLDUĞU AÇIK

EMA Anti İnfektifler ve Aşılar Dairesi Başkanı Marco Cavaleri ise erken saatlerde İtalyan basınına yaptığı açıklamada, kan pıhtılaşmalarının AstraZeneca aşısıyla açıkça bağlantılı olduğunu belirtmişti. EMA’nın saatler içinde bunu duyuracağını kaydeden Cavaleri, "Bence şu an, aşı ile bir bağlantısının açık olduğunu söyleyebiliriz. Fakat hala bu reaksiyona neyin neden olduğunu bilmiyoruz" demişti.

AstraZeneca aşısı üzerinde incelemelerin devam ettiğini ve aşılanan gençler üzerinde beklenenden daha fazla beyin trombozu vakası olduğunu aktaran Cavaleri, "Aşı nedeniyle oluşan bu sendromu ayrıntılı olarak tanımlamak için neler olduğuna dair net bir resim elde etmeye çalışıyoruz. Aşılananlar arasında, gençler arasında beklediğimizden daha fazla beyin trombozu vakası bulunuyor" ifadelerini kullanmıştı.

EMA VE DSÖ AŞININ KULLANIMINI TAVSİYE ETMİŞTİ

Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) AstraZeneca aşısının "güvenli ve etkili" olduğunu açıklamasının ardından birçok ülke aşıyı yeniden kullanmaya başlamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de, ülkelere aşıyı kullanmaya devam etme çağrısında bulunmuştu. DSÖ’nün Avrupa Direktörü Hans Kluge, "Şu ana kadar olan vakaların aşıdan mı yoksa diğer tesadüfi faktörlerden mi kaynaklandığını bilmiyoruz. Ancak bu noktada AstraZeneca aşısının faydaları risklerinden çok daha ağır basıyor ve hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir" demişti.

(İHA)

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