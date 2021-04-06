EMA, AstraZeneca aşısını incelemeye devam ediyor

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları çerçevesinde dünya genelinde aşılama kampanyaları devam ederken, AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının "kan pıhtılaşmasına" neden olduğuna yönelik iddialar devam ediyor. Avrupa İlaç Ajansı (EMA), kan pıhtılaşmaları iddiaları üzerine AstraZeneca aşısı üzerinde yeniden inceleme başlatarak, "EMA Güvenlik Komitesi, henüz bir sonuca varmadı ve inceleme devam ediyor. İnceleme tamamlanır tamamlanmaz iletişim kuracağız ve bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Bunun şu anda yarın veya 8 Nisan Perşembe günü olması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

ASTRAZENECA'NIN KAN PIHTILAŞMALARI İLE BAĞLANTILI OLDUĞU AÇIK

EMA Anti İnfektifler ve Aşılar Dairesi Başkanı Marco Cavaleri ise erken saatlerde İtalyan basınına yaptığı açıklamada, kan pıhtılaşmalarının AstraZeneca aşısıyla açıkça bağlantılı olduğunu belirtmişti. EMA’nın saatler içinde bunu duyuracağını kaydeden Cavaleri, "Bence şu an, aşı ile bir bağlantısının açık olduğunu söyleyebiliriz. Fakat hala bu reaksiyona neyin neden olduğunu bilmiyoruz" demişti.