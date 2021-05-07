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EMA AstraZeneca Aşısıyla Bağlantılı Nörolojik Bozukluğu İnceliyor

07.05.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EMA'nın nadir görülen Guillain-Barre sendromu vakalarını inceleme altına alması, Corona virüsü aşılarının olası yan etkilerine ilişkin yeni soru işaretleri ortaya çıkardı

EMA AstraZeneca Aşısıyla Bağlantılı Nörolojik Bozukluğu İnceliyor

Avrupa İlaç Dairesi (EMA) İngiliz ilaç firması AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi'yle ortak geliştirdiği Corona virüsü aşısı yapılan bazı kişilerde nadir rastlanan nörolojik bozukluk vakalarını değerlendirdiğini bildirdi.

EMA güvenlik komisyonu, AstraZeneca'nın Vaxzevria adı verilen Corona virüsü aşısıyla bağlantılı Guillain-Barre sendromu (GBS) vakalarına ilişkim sunduğu verileri değerlendiriyor. Değerlendirme, aşının düzenli yapılan güvenlik incelemesinin bir parçası.

EMA'nın nadir görülen Guillain-Barre sendromu vakalarını inceleme altına alması, Corona virüsü aşılarının olası yan etkilerine ilişkin yeni soru işaretleri ortaya çıkardı. EMA, geçtiğimiz ay, AstraZeneca ve Amerikan Johnson & Johnson firmalarının geliştirdiği Corona virüsü aşılarıyla nadir rastlanan kan pıhtılaşması vakaları arasında bir bağ olduğunu ortaya koymuştu.

EMA, AstraZeneca'nın ucuz ve kolay nakledilebilir olan Corona virüsü aşısının faydasının pandemi riskine kıyasla daha yüksek olduğu sonucuna varsa da bazı Avrupa ülkeleri ya AstraZeneca aşısının kullanımını sadece yüksek yaş gruplarıyla sınırlandırma ya da aşının kullanımını tamamen askıya alma kararı aldı.

EMA ayrıca Johnson & Johnson aşısının kullanılmaya devam edilmesi yönünde de karar almıştı.

Guillain-Barre sendromu vakalarını aşının koşullu onay süreci sırasında özellikle izlenmesi gereken bir ters etki olarak tanımlayan EMA, AstraZeneca'dan Guillain-Barre sendromu vakalarına ilişkin daha ayrıntılı veri talebinde bulundu.

Guillain-Barre sendromu nadir görülen bir sağlık sorunu

Kısaca GBS olarak bilinen Guillain-Barre sendromu, bağışıklık sisteminin sinirlerin üzerindeki koruyucu kılıfa saldırdığı, nadir görülen nörolojik bir bozukluk. Çoğu Guillain-Barre sendromu vakasının bakteriyel ya da viral enfeksiyon sonrasında ortaya çıktığı gözleniyor.

Guillain-Barre sendromu, 1976 yılında ABD'de patlak veren domuz gribi salgını sırasında başlatılan aşılama kampanyası ve bundan on yıllar sonra, 2009'daki H1N1 grip pandemisi sırasında kullanılan aşılar başta olmak üzere geçmişte de aşılamayla ilişkilendirilmişti. Ancak araştırmacılar, aşı olduktan sonra Guillain-Barre sendromuyla karşılaşma olasılığının son derece düşük olduğunu ortaya çıkardı.

EMA Cuma günü ayrıca Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği ve Comirnaty ticari adıyla piyasada bulunan Corona virüsü aşısıyla Moderna'nın aşısının kalp enflamasyonuna yol açtığına ilişkin duyumları ele aldığını bildirdi. Kurum, şu anda söz konusu kalp enflamasyonu vakalarının bu aşılarla ilişkisi olduğu konusunda hiçbir belirti olmadığını kaydetti.

Hem Pfizer-BioNTech hem de Moderna, geliştirdikleri Corona virüsü aşılarında elçi RNA (mRNA) teknolojisini kullanıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Corona aşılarıyla kalp enflamasyonu arasında herhangi bir bağ olduğunu görmediğini bildirmişti.

"40 yaş altına AstraZeneca dışındaki seçenekler sunulmalı"

İngiliz yetkililer, Cuma günü yaptıkları açıklamada, düşük pıhtılaşma riski nedeniyle 40 yaş altındaki kişilere mümkün olduğu durumlarda AstraZeneca'nın Corona virüsü aşısı dışında başka aşı seçenekleri sunulması gerektiğini söyledi.

AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi'yle ortak geliştirdiği Corona virüsü aşısı, daha çok genç yetişkinlerde görülen düşük trombosit seviyesine bağlı kan pıhtılaşması vakalarıyla ilişkilendirilmişti. Bazı ülkeler, AstraZeneca aşısının sadece yaşlı bireylere uygulanması tavsiyesinde bulunmuştu.

Almanya ise AstraZeneca aşısının, bu aşıyı olmak isteyen tüm yetişkinlerin erişimine açılması kararı aldı.

İngitere'deki Aşılama Ortak Komisyonu, 40 yaş ve altındakilere AstraZeneca aşısı dışında seçenekler sunulması tavsiyesinin, ülkedeki düşük vaka sayısı ve Pfizer ve Moderna gibi diğer firmaların ürettiği aşılara olan kolay erişim nedeniyle verildiğini bildirdi.

İngiliz yetkililer, AstraZeneca aşısının ilk dozunun Temmuz ayı sonuna kadar tüm yetişkinlere sunulacağını, başka aşılara erişim olmaması durumunda AstraZeneca aşısı yaptırmanın 40 yaş ve altındakiler için de uygun olacağını söyledi.

Aşılama Ortak Komisyonu’nun Covid-19 araştırmalarından sorumlu üyesi Wei Shen Lim, "Corona enfeksiyonu vakaları kontrol altına alınmaya devam ederken herhangi bir sağlık sorunu olmayan 18-39 yaş arasındaki yetişkinlere, mümkün olması ve aşılamayı geciktirmemesi durumunda Oxford/AstraZeneca aşısı dışında seçenekler sunulmasını tavsiye ediyoruz. Bu tavsiye, İngiltere'de şu anki mevcut şartlar için geçerlidir ve erişime sulunan geniş kapsamlı aşı seçeneklerinin azami ölçüde kullanımını sağlamayı amaçlamaktadır" dedi.
Daha önceki tavsiye, sadece 30 yaş altındaki yetişkinlere AstraZeneca dışında seçenekler sunulması yönündeydi.

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