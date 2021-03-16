EMA AstraZeneca Kararını Perşembe Açıklayacak

Avrupa'da, kanama, kan pıhtılaşması ve düşük trombosit seviyesi gibi olumsuz yan etkilerin yarattığı şüphe üzerine pek çok AB ülkesinin AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alma kararının yarattığı kriz sürüyor. Avrupa İlaç Dairesi (EMA), "AstraZeneca aşısının faydalarına kesin olarak ikna olmuş durumdayız. Hala, aşı ile tromboz vakaları arasında bir bağlantı tespit edilebilmiş değil. İnceleme sürüyor, sonucu Perşembe günü kamuoyu ile paylaşacağız" açıklamasında bulundu. Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, İspanya gibi AB üyesi ülkelerin birbiri ardına AstraZeneca aşısını, yan etkileri nedeniyle "önlem amaçlı" askıya aldığını açıklamasının ardından, Avrupa İlaç Dairesi, Dünya Sağlık Örgütü ile ortak bir toplantı yaptı. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgüt uzmanlarının EMA ile yakın temas halinde olduğunu ve "AstraZeneca aşısının güvenliği" konusunu incelediklerini söyledi. Toplantının ardından, Amsterdam'dan video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen EMA Yönetim Kurulu Başkanı Emma Cooke, AstraZeneca aşısı yapılan kişilerde görülen kan pıhtılaşması ve tromboz gibi rahatsızlıklarla, aşı kullanımı arasında bir bağlantının henüz ortaya çıkmadığını dile getirdi.

Emma Cooke, Avrupa İlaç Dairesi'nin, İsveç-İngiliz firmasının aşısının faydalarına "kesin olarak ikna olduğunu" da söyledi. Cooke, "Mevcut durumu çok ciddiye alıyoruz ve büyük bir dikkatle inceliyoruz. Ancak AstraZeneca aşısının hastaneye yatma ve ölüm riskiyle birlikte Covid-19'u önlemedeki faydalarının, bu yan etkilerin riskinden çok daha ağır bastığına kesinlikle inanıyoruz" dedi. Cooke, geleneksel aşı uzmanlarının yanısıra, emboli ve tromboz uzmanlarının da katılımıyla, tüm vakaların tek tek incelendiği ve aşı ile bir bağlantısı olup-olmadığının araştırıldığını kaydetti. Aşı kullanan nüfus içinde son derece sınırlı bir yan etki tespit edildiğini vurgulayan Cooke, "Henüz bir bağlantı ortaya çıkmış değil. Emboli ve tromboz vakaları toplumun genel rakamından daha fazla değil. Placebo deneyleri de bunu gösterdi. Bütün bu verileri uzmanlarla ve Dünya Sağlık Örgütü ile değerlendirdikten sonra varılan sonucu Perşembe günü kamuoyu ile paylaşacağız"" diye konuştu. Belçika direniyor, İsveç de askıya aldı

AB ülkelerinin önemli bir bölümü, yan etkilerinin yarattığı risk nedeniyle AstraZeneca kullanımını askıya aldı. Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın da aralarında olduğu 10'u aşkın AB ülkesi askı kararını açıklarken, Belçika hükümeti, "yan etki vakalarının yok denecek kadar az olduğunu aşıyı kullanmaya devam edeceklerini" açıkladı. Ancak Belçika hükümetinin bu kararından hemen sonra, aşının üretici firmalarından İsveç de AstraZeneca'nın "nihai karar açıklanana kadar" kullanımının yasaklandığını duyurdu. Almanya'daki Sosyal Demokrat Parti'nin sağlık sözcüsü Karl Lauterbach, Twitter mesajında, "Ne yazık ki beyin trombozuna AstraZeneca aşısının yol açtığı olasılığı yüksek. Bu durum risk faktörü bulunmayan genç kişileri etkiliyor. Ancak bu risk 125 binde 1 olduğu için aşının faydaları, zararından fazla" ifadelerini kullandı. Avrupalı epidemiyologlar, benzer vakalara, AstraZeneca aşısının daha önce kullanılmaya başlandığı ve şimdiye kadar 10 milyon dozdan fazla AstraZeneca aşısının yapıldığı İngiltere'de rastlanmamasını henüz açıklayabilmiş değil.

Almanya'nın Marburg kentindeki Philipps Üniversitesi bünyesindeki Viroloji Enstitüsü Başkanı Stephan Becker, benzer semptomlara İngiltere'de rastlanmadığını söyledi, "Bu son derece talihsiz bir durum. Ancak eğer herhangi bir şüphe varsa bu soruşturulmalı ve aşılama çalışmaları o süre zarfında durdurulmalı" dedi. Resmi verilere göre AstraZeneca aşısı, en büyük AB üyesi ülkeler Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda ve İspanya'da üç ay önce başlayan kitlesel aşılama kampanyası kapsamında uygulanan aşıların yüzde 13 ila 15'ini oluşturuyor. Bu ülkelerde en çok uygulanan aşıysa Pfizer-BioNTech aşısı. İtalyan İlaç Dairesi Başkanı Nicola Magrini, La Repubblica gazetesine verdiği söyleşide, AstraZeneca aşılarını askıya alma kararının "siyasi" olduğunu öne sürdü. AstraZeneca aşısının güvenli ve fayda-zarar orantısının "çok olumlu" olduğunu kaydeden Magrini, İtalya'da AstraZeneca aşısı uygulaması sonrasında sekiz kişinin öldüğünü ve dört ciddi yan etki vakasının saptandığını söyledi. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran da gazetecilere yaptığı açıklamada, AstraZeneca aşısının risk-fayda oranının olumlu yönde seyretmeye devam ettiğini söyledi.

Hükümetler, AstraZeneca aşısını askıya alma kararını tedbir olarak nitelese de bu durum, düşük arz nedeniyle Avrupa'da yavaş bir başlangıç yapan aşılama kampanyaları için acilen gereken dozların daha da azalması anlamına geliyor. AstraZeneca'dan geçen hafta yapılan açıklamada Mart ayı sonuna kadar AB ülkelerine 30 milyon doz aşı tedarik edilmeye çalışılacağı bildirilmişti. Bu sayı, AstraZeneca'nın AB'yle imzaladığı sözleşme uyarınca tedarik etmek zorunda olduğu 90 milyon dozdan çok daha düşük. AstraZeneca, Şubat ayındaysa AB'ye 40 milyon doz aşı sağlama sözü vermişti. Avrupa Komisyonu'ndan Salı günü yapılan açıklamada, 2021'in ikinci çeyreğinde Pfizer ve BioNTech'in AB'ye 200 milyon dozdan fazla aşı tedarik etmesinin beklendiği kaydedildi. AB, yetişkin nüfusun yüzde 70'ini, yani üye ülkelerde yaşayan en az 255 milyon yetişkini yaz mevsimi sonuna kadar aşılamayı hedefliyor. AB'de şimdiye kadar her 100 kişi için 11 doz aşı yapıldı. Aşılamada dünya lideri olan İsrail'de bu sayı, her 100 kişi başına 108 doz.