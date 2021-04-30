EMA, mRNA aşılarını miyokardit şüphesi nedeniyle inceliyor

Konu hakkında bilimsel inceleme başlatan Ajans, şu an için böyle bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.Avrupa İlaç Ajansı (EMA), koronavirüse karşı geliştirilen BioNTech/Pfizer ve Moderna aşıları ile bağlantılı kalp kası iltihaplanması (miyokardit) vakalarını inceleme altına aldı. Ajansın Amsterdam'daki merkezinden yapılan açıklamada, "Şu an için elimizde, görülen vakaların aşılarla ilgisi olduğuna dair bir bulgu yok" denildi. Diğer yandan açıklamada, miyokardit vakalarının Covid-19 hastalarında daha fazla görüldüğü bildirildi. Konuyla ilgili net bir rakam vermeyen EMA, söz konusu vakaların mRNA aşısı olanları kapsadığını duyurdu. Avrupa Birliği'nde (AB) bu kapsama BioNTech/Pfizer ve Moderna aşıları giriyor.

İsrail medyasında çıkan haberlerde, aşı olan 62 kişide miyokardit saptandığı ve bu kişilerin çoğunluğunun 18-30 yaş arasındaki erkekler olduğu bildirilmişti. Kalp kası iltihaplanan söz konusu 62 hastadan, biri 35 yaşında bir erkek, diğeri de 22 yaşında bir kadın olmak üzere iki kişinin ise hayatını kaybettiği ilgili haberlerde yer almıştı. Ulusal aşı kampanyasında çok büyük oranda BioNTech/Pfizer aşısını kullanan İsrail'de şu ana dek halkın yarısından fazlası (yaklaşık beş milyon kişi) ikinci aşısını olmuş durumda.