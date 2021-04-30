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EMA, mRNA aşılarını miyokardit şüphesi nedeniyle inceliyor

30.04.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail medyasında çıkan, mRNA aşılarının miyokardite neden olabildiği yönündeki haberler EMA’yı harekete geçirdi.

Konu hakkında bilimsel inceleme başlatan Ajans, şu an için böyle bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.Avrupa İlaç Ajansı (EMA), koronavirüse karşı geliştirilen BioNTech/Pfizer ve Moderna aşıları ile bağlantılı kalp kası iltihaplanması (miyokardit) vakalarını inceleme altına aldı. Ajansın Amsterdam'daki merkezinden yapılan açıklamada, "Şu an için elimizde, görülen vakaların aşılarla ilgisi olduğuna dair bir bulgu yok" denildi. Diğer yandan açıklamada, miyokardit vakalarının Covid-19 hastalarında daha fazla görüldüğü bildirildi. Konuyla ilgili net bir rakam vermeyen EMA, söz konusu vakaların mRNA aşısı olanları kapsadığını duyurdu. Avrupa Birliği'nde (AB) bu kapsama BioNTech/Pfizer ve Moderna aşıları giriyor.

İsrail medyasında çıkan haberlerde, aşı olan 62 kişide miyokardit saptandığı ve bu kişilerin çoğunluğunun 18-30 yaş arasındaki erkekler olduğu bildirilmişti. Kalp kası iltihaplanan söz konusu 62 hastadan, biri 35 yaşında bir erkek, diğeri de 22 yaşında bir kadın olmak üzere iki kişinin ise hayatını kaybettiği ilgili haberlerde yer almıştı. Ulusal aşı kampanyasında çok büyük oranda BioNTech/Pfizer aşısını kullanan İsrail'de şu ana dek halkın yarısından fazlası (yaklaşık beş milyon kişi) ikinci aşısını olmuş durumda.

"mRNA aşıları ile miyokardit arasındaki bağ ihtimal dışı"

Konuyu değerlendiren Münih Schwabing Kliniği hekimlerinden kardiyolog Bernhard Nagel, tıp literatüründe miyokardit denen ve çoğunlukla virüs yoluyla meydana gelen kalp kası iltihaplanmasının genellikle 50 yaş altı erkeklerde görüldüğünü ifade ederek, "mRNA aşıları ile (miyokardit vakaları) arasında bir bağ olmasını ihtimal dışı görüyorum" dedi. Doktor Nagel kalp kası iltihaplanmasının Covid-19 ile bağlantısı olduğu görüşünde. "Covid enfeksiyonu vakalarında, kalp kası ile ilgili riskleri çok daha büyük ve endişe verici buluyorum" diyen Dr. Nagel, bu tür rahatsızlıkların ilaç tedavisi ile büyük oranda başarıyla tedavi edilebildiğini belirtti.

İsrail Sağlık Bakanlığı ve Pfizer'den açıklamalar

İsrail'de konuyla ilgili olarak bir uzmanlar grubu tarafından hazırlanan raporun medyaya nasıl sızdırıldığı bilinmiyor. Ancak çıkan haberlerin ardından bir açıklama yapan İsrail Sağlık Bakanlığı, "Aşı ile bağlantılı olarak ölüm vakalarının arttığına dair ve miyokardit vakalarında geçen yıla oranla bir artış olduğuna dair elimizde herhangi bir bulgu yok" ifadesini kullandı. Bakanlık, ülke çapında benzer oranda miyokard hastalığının, aşı kampanyasından önce de görüldüğünü bildirdi.

Konuyla ilgili bir açıklama da, BioNTech'in ortağı Amerikan ilaç tröstü Pfizer'den geldi. Açıklamada, aşının yan etkileri ile ilgili sürekli olarak çok titiz araştırmalar yapıldığı ve bugüne dek, "aşılanma nedeniyle, normalde görülen miyokardit oranının üstünde bir vaka sayısının gözlemlenmediği" belirtildi.

dpa / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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