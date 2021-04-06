HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. EMA yetkilisinden AstraZeneca açıklaması

EMA yetkilisinden AstraZeneca açıklaması

06.04.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yetkisili Marco Cavaleri, AstraZeneca koronavirüs aşısı ile kan pıhtılaşması vakaları arasındaki bağlantının "açık" olduğunu söyledi.

EMA yetkilisinden AstraZeneca açıklaması

Kurum bugüne kadar bağlantıyı reddediyordu.Avrupa İlaç Ajansı'nın aşı bölümü başkanı Marco Cavaleri,tromboz (kan pıhtılaşması) vakaları nedeniyle birçok ülkede uygulanması durdurulan AstraZeneca koronavirüs aşısı ile ilgili İtalyan basınına açıklamada bulundu.

İl Messaggero gazetesine konuşan Cavaleri, aşı olan bazı kişilerde tromboz vakaları görülmesine ilişkin olarak "Bence artık bu vakaların aşı ile bağlantılı olduğu açık" dedi. Cavaleri, EMA'nın AstraZeneca aşısı ile tromboz vakaları arasındaki bağlantıya dair bugün resmi bir açıklama yapabileceğini belirtti.

EMA bugüne kadar İsveç/İngilere ortaklı AstraZeneca firması tarafından üretilen koronavirüs aşısının "güvenli" olduğunu belirtmiş ve tromboz vakaları ile aşı arasındaki bağlantıyı ortaya koyan deliller bulunmadığını açıklamıştı. Ancak aralarında Almanya'nın da bulunduğu birçok AB ülkesi aşının kullanımını sınırlandırma kararı aldı.

AstraZeneca aşısı Almanya'da şu anda sadece 60 yaşın üstündeki kişilere tavsiye ediliyor. Almanya Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) bu kararı, aşı olmalarının ardından beyin damarlarında pıhtılaşma yaşayan ve bir kısmı da bu semptomlar sonrası hayatını kaybeden genç kadınların bulunması ile gerekçelendirmişti.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu ise (MHRA) İngiliz basınına yaptığı yazılı açıklamada, son verilerin ışığında İngiltere’de 7 kişinin AstraZeneca aşısı olduktan sonra oluşan kan pıhtısı nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Kurum, aşılanan 18 milyon kişiden 30’unda kan pıhtılaşması yan etkisi görüldüğünü ve bunlardan 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

AFP/BÖ,SSB

©️ Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu
Düşük maliyetli korona aşısı geliştirildi!Düşük maliyetli korona aşısı geliştirildi!
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

Ayak fotoğraflarını sattı, faturalarını ödedi: ''En büyük destekçim eşim''

Ayak fotoğraflarını sattı, faturalarını ödedi

Hollanda bandıralı kargo gemisinin 12 mürettebatı ölümden böyle kurtarıldı

Nefes kesen operasyon! Ölümden böyle kurtardılar

Uzaylılarla temas ne zaman? Ünlü bilim insanı açıkladı

Uzaylılarla temas ne zaman?

ABD'li Bloomberg’den Türk SİHA’larına övgü

Bloomberg’den Türk SİHA’larına övgü

Düşük maliyetli korona aşısı geliştirildi: NDV-HXP-S

Düşük maliyetli korona aşısı geliştirildi!

Hollanda bandıralı geminin mürettebatı helikopterle kurtarıldı

Hollanda bandıralı geminin mürettebatı helikopterle kurtarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.