EMA'dan SinoVac Aşısına Ön Değerlendirme

EMA, onay sürecini hızlandırmak için Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşısına ilişkin nihai verileri beklemeden, ön veriler ellerine ulaştıkça değerlendirme yapacağını kaydetti. CoronaVac, Avrupa İlaç Dairesi'nin ön değerlendirmeye aldığı ilk Çin yapımı aşı olacak. Kurum, aynı değerlendirme sürecini Alman CureVac ve Amerikan Novavax firmalarının geliştirdiği aşılarla Rus Sputnik V aşısı için başlatmıştı.

Sinovac aşısının ön değerlendirmesinin, aşının hayvanlarda ve insanlarda bağışıklık oluşturduğuna ilişkin ön sonuçlarına dayanarak yapılacağının belirtildiği EMA açıklamasında, "EMA’nın çalışmaları, aşının Covid-19'a yol açan virüs olan SARS-CoV-2'yi hedefleyen antikorların üretimini tetiklediği ve hastalığa karşı korunmaya yardımcı olabileceği tezinden yola çıkmaktadır" denildi.

Avrupa İlaç Dairesi (EMA) Türkiye’de geride kalan haftalarda en çok kullanılan aşı olan Çin firması Sinovac’ın ürettiği CoronaVac aşısının gerçek zamanlı ön değerlendirme sürecini başlattığını duyurdu.

Öte yandan Corona virüsü salgınına karşı aşılama programını tökezleyerek başlatabilen Almanya’da süreç son haftalarda büyük bir hız kazandı. Günde ortalama 1 milyon kişi aşı olabilirken, ilk doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 30’u, ikinci doz aşısını da yaptıran, yani tam aşılananların oranı ise yüzde 10'u geçti. Özellikle üretime hız veren Pfizer/BioNTech aşılarının aşı merkezlerinin yanısıra aile doktorları tarafından da yapılmaya başlanması sonrasında aşılananların oranının yükselmesi, alınan önlemlerin kademeli olarak kaldırılmasını ve "normale dönüşü" hızlandırdı.

Çinli firma Sinovac’ın ürettiği CoronaVac aşısına EMA tarafından onay verilmesi durumunda, CoronaVac aşısı olanların Türkiye’den AB ülkelerine seyahatinin önü açılacak. Avrupa Birliği, Corona virüsü salgınının yayılması nedeniyle geçen yıl Mart ayında Türkiye’nin de dahil olduğu üçüncü ülke vatandaşlarının gerekli olmayan durumlarda AB'ye seyahatini yasaklama kararı almıştı.

Hükümet yasal düzenlemeye giderek, en geç önümüzdeki hafta Corona virüsüne karşı bağışıklık kazananlara, akşam saatlerinde sokağa çıkmak, başka insanlarla buluşmak veya sosyal faaliyetlere katılmak gibi temel hak ve özgürlükleri geri vermeyi planlıyor. İki doz aşı olanlar ve Corona virüsüne yakalanıp iyileşenlerin virüsü diğer insanlara bulaştırma riskinin, antijen testi yaptırıp negatif çıkanlara kıyasla çok daha düşük olduğunu belirten Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, bu grupta yer alanlara kolaylıklar sağlanacağını doğruladı.

Federal hükümetin planına göre söz konusu kişiler için saat 22.00-05.00 arası sokağa çıkma yasağı kaldırılacak; mağazalara, kuaför ve cilt bakım merkezlerine, müzelere girerken test yaptırma zorunluluğu kaldırılacak. Bu kişiler, özel buluşmaları kısıtlayan düzenlemeden muaf tutulurken, istedikleri sayıda insanla bir araya gelebilecekler, ayrıca yaşlı ve bakım yurtlarını da ziyaret edebilecekler.

Seyahatte kolaylık

Aşı olanlar ve iyileşenlerin daha serbest seyahat etmesi de planlanıyor. Yurt dışından geldiklerinde test istenmeyecek olan bu kişiler ayrıca karantinaya girmek zorunda da kalmayacak. Bu muafiyet için söz konusu kişinin tehlikeli bir mutasyonun bulunduğu ülkelerden gelmemesi şartı aranacak.