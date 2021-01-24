HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Emanet aldığı arabanın yakalamalı olduğunu öğrenince şaşkına döndü

Emanet aldığı arabanın yakalamalı olduğunu öğrenince şaşkına döndü

24.01.2021 10:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malkara’da polisin yaptığı trafik uygulamasında durdurulan bir otomobil yakalamalı-hacizli çıktı.

Malkara’da polisin yaptığı trafik uygulamasında durdurulan bir otomobil yakalamalı-hacizli çıktı. Araç sürücüsü ise emanet aldığı aracın hacizli olduğunu polisten öğrenince şok oldu.
Bir arkadaşının işi dolayısıyla emanet aldığı araçla Süleymanpaşa’dan Malkara ilçesine gelen F.S. polis kontrolüne takıldı. Tanıdığı bir kişiden emanet aldığı otomobilin yakalamalı - hacizli olduğunu polis uygulamasında öğrenince şoke oldu.

“Bilseydim çıkmazdım yola”
İşi çıkan arkadaşını Malkara’ya getirdiğini ifade eden F.S. “Arkadaşımızın bankada işi varmış, aracı bir tanıdıktan emanet almıştım ve onu buraya getirdim. Aracın yakalamalı olduğunu polisten henüz yeni öğrendim. Bilseydim binip çıkmazdım yola” diye konuştu.
Polis tarafından hazırlanan ceza tutanağının ardından hacizli araç, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak, yediemin otoparkına konuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliğiCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliği
Türk gemisine korsan baskınında son durum Türk gemisine korsan baskınında son durum
Instagram takip etmeyenler nasıl bulunur? Takip etmeyenleri öğrenmek için ne yapılmalı?Instagram takip etmeyenler nasıl bulunur? Takip etmeyenleri öğrenmek için ne yapılmalı?
1/

En Çok Okunan Haberler

Bu şehirde ’su’ resmen ’sudan ucuz’

Bu şehirde ’su’ resmen ’sudan ucuz’

4'üncü kaptanın ses kaydı dehşete düşürdü

4'üncü kaptanın ses kaydı dehşete düşürdü

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Ebru Yaşar'ın eski hali ekrana geldi! Sosyal medyada olay oldu

Ebru Yaşar'ın eski hali ekrana geldi! Sosyal medyada olay oldu

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Türk gemisine korsan saldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Türk gemisine korsan saldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Diğer Haberler

TSK'da yeni üniforma! Mehmetçik için üretilen yeni 'kamuflaj' ilk kez görüntülendi

Mehmetçik için yeni 'kamuflaj'

Yargıtay 'kabadayılık yapma' sözünün hakaret olmadığına hükmetti

Yargıtay'dan flaş karar! O söz hakaret sayılmadı

Çin’de mahsur kalan madencilerden 11’i iki hafta sonra kurtarıldı

Çin’de mahsur kalan madencilerden 11’i kurtarıldı

İstanbul Havalimanı polisinden operasyon! 'Doktor' lakaplı şüpheli yakalandı

İstanbul Havalimanı polisinden operasyon! 'Doktor' yakalandı

Türk gemisine korsan baskınıyla ilgili son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Türk gemisine korsan baskınında son durum

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.