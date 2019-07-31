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Emanet aldığı tüfekle intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 16:32 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, bunalıma girdiği belirtilen İsa Y.

Emanet aldığı tüfekle intihar etti

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, bunalıma girdiği belirtilen İsa Y. (61), akrabalarından emanet olarak aldığı av tüfeğini başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdi.
Olay, saat 15.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi 2158 Sokak'taki 2 katlı binanın teras katında meydana geldi. Parkinson hastası ve bir süredir bunalımda olduğu belirtilen İsa Y., giriş kattaki evlerinden terasa çıktı. Burada kısa süre bekleyen İsa Y., daha sonra akrabalarından emanet aldığı av tüfeğiyle başına ateş etti. İsa Y., silah sesi üzerine çatıya çıkan yakınlarınca kanlar içinde, yerde hareketsiz yatarken bulundu. 112 Acil Servis'e yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, İsa Y.'in yaşamını yitirdiğini belirledi. İsa Y.'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Emanet aldığı tüfekle intihar ettiEmanet aldığı tüfekle intihar etti

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