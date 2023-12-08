Emanet araçla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı!

Konya'da emanet araçla giderken silahlı saldırıya uğradı. Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Bafra Sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden emanet aldığı otomobil ile seyir halinde olan Eyüp E., Keçeciler Caddesi'nden sokağa giriş yaptığı sırada henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araçtan açılan ateş sonrası yaralandı.

BOŞ ARAZİYE KAÇTI!

Sürücü Eyüp E., sokak üzerinde aracı bırakarak boş araziye kaçtı. Bu sırada şahıs veya şahıslar tarafından tekrar ateş açılması sonrası sokak üzerinde bulunan araçlara kurşun isabet etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı Eyüp E.’ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Eyüp E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri Eyüp E.’nin kullandığı araç üzerindeki incelemelerinin ardından olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, olayda yaralanan Eyüp E.’nin, borcunun olduğu kişinin arkadaşları tarafından silahlı saldırıya uğramış olabileceği şeklinde bilgi verdiği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)





