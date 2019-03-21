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"Emanet edilen bayrağı, ayağa kaldırmak için çaba gösteriyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 17:30 | Son Güncelleme

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: - "İnsanların doğduğu topraklarda alın terinin karşılığını alabilmesi için çalışıyoruz. Geçmişimizde bize emanet edilen bayrağı, yeniden ayağa kaldırmak için büyük çaba gösteriyoruz"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "İnsanların doğduğu topraklarda alın terinin karşılığını alabilmesi için çalışıyoruz. Geçmişimizde bize emanet edilen bayrağı, yeniden ayağa kaldırmak için büyük çaba gösteriyoruz." dedi.

Uysal, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, esnafı ziyaret etti.

Daha sonra, partisinin seçim ofisinin açılışını gerçekleştiren Uysal, burada yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uysal, parti politikalarını daha kuvvetli bir ses ve soluğa dönüştürebilmek için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin, bulunduğu coğrafyanın huzur ve refahını tesis etmek mecburiyetinde olduğunu anlatan Uysal, "Öncelikle bu seçimin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu seçimin ülkemiz için hayırla sonuçlanacağına inancımız tamdır. Milletimiz için, sizler için iyi sonuçlar çıkacağını düşünüyoruz. Milletimiz ve vatandaşımız yine demokratik bir seçimin kapısını aralayacaktır. Bu ülkenin zenginliklerini bilerek, insanımızın potansiyelini bilerek diyoruz ki biz bereketli toprakların talihsiz insanları olmayacağız." diye konuştu.

Türk milletinin dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Uysal, "İnsanların doğduğu topraklarda alın terinin karşılığını alabilmesi için çalışıyoruz. Geçmişimizde bize emanet edilen bayrağı yeniden ayağa kaldırmak için büyük çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Harran Belediye Başkan Adayı Mehmet Özyavuz da yerel seçimlerde kendisine destek istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Gültekin Uysal Harran seçim Şanlıurfa

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