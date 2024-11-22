HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. EMDR nedir? EMDR terapisi ne demek? EMDR terapisi nasıl yapılır? EMDR açılımı

EMDR nedir? EMDR terapisi ne demek? EMDR terapisi nasıl yapılır? EMDR açılımı

Firdevs Nacar Firdevs Nacar
18.11.2024 14:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

EMDR, özellikle travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) tedavisinde kullanılan bir terapi yöntemidir. 1980'lerde geliştirilen bu terapi, kişinin travmatik anıları yeniden işlemesine ve bu anılara bağlı olumsuz duyguları hafifletmesine yardımcı olur. Terapi sırasında, danışan belirli göz hareketleri veya diğer duyusal uyarılar eşliğinde travmatik anılarına odaklanarak, bu anıların etkisini azaltmayı öğrenir. Peki, EMDR nedir? EMDR terapisi ne demek? EMDR terapisi nasıl yapılır? EMDR açılımı nedir?

EMDR nedir? EMDR terapisi ne demek? EMDR terapisi nasıl yapılır? EMDR açılımı

EMDR terapisi sadece travma değil, kaygı bozuklukları, depresyon, fobiler ve stresle başa çıkma gibi birçok psikolojik rahatsızlık için de uygulanabilir. Terapi genellikle 8 aşamalı bir protokol izler ve danışanın travmatik anılara dair olumsuz düşünce kalıplarını dönüştürmeyi hedefler. Araştırmalar, EMDR'nin travma kaynaklı semptomları hızlı bir şekilde hafiflettiğini ve kişinin genel iyilik halini iyileştirdiğini göstermektedir.

EMDR nedir?

EMDR, yani Eye Movement Desensitization and Reprocessing, göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme anlamına gelir. Bu terapötik yaklaşım, özellikle travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve diğer travma kaynaklı rahatsızlıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılır.

EMDR açılımı İngilizce'de "Eye Movement Desensitization and Reprocessing" şeklindedir. Türkçe'ye ise "Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme" olarak çevrilir. Bu terapi yöntemi, özellikle travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve diğer duygusal rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan etkili bir psikoterapi tekniğidir.

EMDR terapisi ne demek?

EMDR terapisi "Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme" anlamına gelir ve travma sonrası stres bozukluğu gibi duygusal rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bir psikoterapi yöntemidir. Bu terapi kişilerin travmatik anılarını yeniden işlemesine yardımcı olarak bu anılara bağlı stres ve kaygıyı azaltmayı hedefler.

EMDR terapisi nasıl yapılır?

EMDR terapisi genellikle 8 aşamalı bir süreç izler. İlk olarak terapist ile danışan arasında güven oluşturulur ve terapi süreci hakkında detaylı bilgi paylaşılır. Daha sonra, kişinin travmatik anıları belirlenir ve bu anılarla ilgili hedefler belirlenir. Terapi sürecinde duyarsızlaştırma aşamasına geçilir. Burada danışan göz hareketleri, dokunsal uyarılar veya sesli uyarılar eşliğinde travmatik anılarını tekrar hatırlarken, beynin bu anıları yeniden işlemesi sağlanır. Son olarak bu anılar daha sağlıklı bir şekilde yeniden işlenir ve anılara bağlı olumsuz duyguların hafiflemesi amaçlanır.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Terapist hasta
En Çok Okunan Haberler
Dipten aldı, ülkesini bir ayda zengin etti

Dipten aldı, ülkesini bir ayda zengin etti

EYT'den yararlanamayanlara güzel haber! Kademeli emeklilik için tarih verdi

EYT'den yararlanamayanlara güzel haber! Kademeli emeklilik için tarih verdi

Çanakkale'de beklenmedik şaşırtıcı keşif! Görüntüler çok çarpıcı

Çanakkale'de beklenmedik şaşırtıcı keşif! Görüntüler çok çarpıcı

Ölüm anı kamerada!

Ölüm anı kamerada!

Rojin Kabaiş'in babasından çarpıcı açıklama: "Otopsi raporunda 'suda boğulma' yok"

Rojin Kabaiş'in babasından çarpıcı açıklama: "Otopsi raporunda 'suda boğulma' yok"

İmamoğlu'nun hamlesi 10 partiyi birleştirdi!

İmamoğlu'nun hamlesi 10 partiyi birleştirdi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.