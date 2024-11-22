EMDR nedir? EMDR terapisi ne demek? EMDR terapisi nasıl yapılır? EMDR açılımı

EMDR terapisi sadece travma değil, kaygı bozuklukları, depresyon, fobiler ve stresle başa çıkma gibi birçok psikolojik rahatsızlık için de uygulanabilir. Terapi genellikle 8 aşamalı bir protokol izler ve danışanın travmatik anılara dair olumsuz düşünce kalıplarını dönüştürmeyi hedefler. Araştırmalar, EMDR'nin travma kaynaklı semptomları hızlı bir şekilde hafiflettiğini ve kişinin genel iyilik halini iyileştirdiğini göstermektedir.

EMDR nedir?

EMDR, yani Eye Movement Desensitization and Reprocessing, göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme anlamına gelir. Bu terapötik yaklaşım, özellikle travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve diğer travma kaynaklı rahatsızlıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılır.

EMDR açılımı İngilizce'de "Eye Movement Desensitization and Reprocessing" şeklindedir. Türkçe'ye ise "Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme" olarak çevrilir. Bu terapi yöntemi, özellikle travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve diğer duygusal rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan etkili bir psikoterapi tekniğidir.

EMDR terapisi ne demek?

EMDR terapisi "Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme" anlamına gelir ve travma sonrası stres bozukluğu gibi duygusal rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bir psikoterapi yöntemidir. Bu terapi kişilerin travmatik anılarını yeniden işlemesine yardımcı olarak bu anılara bağlı stres ve kaygıyı azaltmayı hedefler.

EMDR terapisi nasıl yapılır?

EMDR terapisi genellikle 8 aşamalı bir süreç izler. İlk olarak terapist ile danışan arasında güven oluşturulur ve terapi süreci hakkında detaylı bilgi paylaşılır. Daha sonra, kişinin travmatik anıları belirlenir ve bu anılarla ilgili hedefler belirlenir. Terapi sürecinde duyarsızlaştırma aşamasına geçilir. Burada danışan göz hareketleri, dokunsal uyarılar veya sesli uyarılar eşliğinde travmatik anılarını tekrar hatırlarken, beynin bu anıları yeniden işlemesi sağlanır. Son olarak bu anılar daha sağlıklı bir şekilde yeniden işlenir ve anılara bağlı olumsuz duyguların hafiflemesi amaçlanır.