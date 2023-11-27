EMDR terapisi nedir? EMDR tedavisi nasıl yapılır?

Terapiyle gitmek birçoğumuza içsel bir yolculuğa çıkma fırsatı sunar. Bir terapistle konuşmak, duygusal yükleri paylaşmak ve anlamak, kişisel büyüme ve dönüşüm için bir temel oluşturabilir. Terapi, bireylere duygusal zorlukları daha etkili bir şekilde yönetme, olumsuz düşünce kalıplarını değiştirme ve daha sağlıklı ilişkiler kurma becerilerini geliştirme fırsatı tanır. EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) tedavisi ise özellikle travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve benzeri durumlar için etkili bir terapi yöntemidir. Bu tedavi, göz hareketlerinin yönlendirildiği bir süreç içerir ve kişinin zorlayıcı hatıralarıyla başa çıkmasına yardımcı olur. EMDR, kişinin travmatik deneyimleriyle yüzleşmesine ve bu deneyimleri daha sağlıklı bir şekilde işlemesine destek sağlar.

EMDR nedir?

EMDR açılımı Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme olan bir terapi yöntemidir. EMDR, İngilizce'de Eye Movement Desensitization and Reprocessing şeklinde ifade edilir ve bu kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir terapi yöntemidir. 1987 yılında psikoterapist Francine Shapiro tarafından geliştirilmiştir. EMDR travmatik anıların neden olduğu duygusal sıkıntıyı hafifletmek ve bu anıların kişinin yaşamını olumsuz etkilemesini önlemek için kullanılır. EMDR kişinin travmatik anısıyla ilgili duygularını ve düşüncelerini yeniden işleme sürecini hızlandırmayı amaçlar.

EMDR yöntemi nasıl uygulanır?

EMDR terapisi iki aşamadan oluşur. İlk aşama değerlendirme aşamasıdır. Bu aşamada terapist, kişinin travmatik anılarını ve bu anılardan kaynaklanan duygusal sıkıntıyı belirler. Terapist kişiyle birlikte travmatik anı hakkında konuşur ve bu anı ile ilgili duygularını, düşüncelerini ve bedenindeki duyumlarını ortaya çıkarır. Bu aşama tanışma aşaması olarak da düşünülebilinir. Bu süreçte terapist, EMDR tedavisinde kullanılacak olan temel tramvatik anları bulmak üzere danışanla konuşur.

Temel tramvatik anılar bulunduktan sonra ikinci aşamaya geçilir. Bu aşamada temel anılar üzerine işlem yapılır. Beyin, tramvatik anları sildiği için danışan bu tramvatik anları tam olarak hatırlamayabilir. EMDR ise tam olarak bu noktada devreye girer. Bu aşamada terapist, göz hareketleri, dokunma veya ses gibi uyaranları kullanarak kişinin travmatik anını hatırlayabilmesi ve bu anıyla ilgili duygularını ve düşüncelerini yeniden işleme sürecini başlatır. EMDR terapisinde farklı hareketler kullanılır:

Göz hareketleri

Dokunma

Ses

Göz hareketleri ile EMDR en yaygın kullanılan EMDR yöntemidir. Bu yöntemde terapist kişinin gözlerinin sağa sola, yukarı aşağı veya dairesel şekilde hareket etmesini sağlar. Terapist göz hareketlerini yavaş ve ritmik bir şekilde yapar. Dokunma ile EMDR, göz hareketleri ile EMDR'ye benzerdir. Bu yöntemde terapist, kişinin ellerini veya bileklerini hafifçe tutar ve ritmik bir şekilde hareket ettirir. Ses ile EMDR göz hareketleri ve dokunma ile EMDR'ye benzerdir. Bu yöntemde, terapist, kişinin kulaklarına ritmik sesler verir.

EMDR işe yarıyor mu?

EMDR terapisi güvenli ve etkili bir terapi yöntemidir. Ancak EMDR terapisi, her kişi için uygun olmayabilir. EMDR terapisi öncesinde terapist ile görüşmek ve terapinin sizin için uygun olup olmadığını değerlendirmek önemlidir. EMDR terapisi sırasında kişi travmatik anısıyla ilgili duygularını, düşüncelerini ve bedenindeki duyumlarını tekrar tekrar hatırlar. Bu süreçte kişide duygusal değişimler olabilir. Örneğin, kişi, duygusal olarak daha az sıkıntılı hissedebilir veya travmatik anısıyla ilgili farklı düşünceler geliştirebilir.

EMDR terapisi travmatik anıların neden olduğu duygusal sıkıntıyı hafifletmek ve kişinin yaşam kalitesini iyileştirmek için etkili bir yöntemdir. EMDR terapisi kişinin travmatik anısıyla ilgili duygularını ve düşüncelerini yeniden işleme sürecini hızlandırarak kişinin bu anılardan kurtulmasına yardımcı olur.

EMDR kimlere uygulanır?

EMDR tedavisi özellikle travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve benzeri durumları olan bireylerde etkili bir terapi yöntemidir. Ancak EMDR sadece TSSB tedavisi için değil aynı zamanda çeşitli duygusal zorluklarla başa çıkmak isteyen bireylerde de kullanılabilir. EMDR'nin uygulanabileceği durumlar:

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB): EMDR, travmatik olaylara maruz kalan ve bu olayların etkilerini yaşayan bireylerde, özellikle TSSB'nin tedavisi için etkili bir terapi yöntemidir. Bu travmatik olaylar, kaza, doğal afet, şiddet, cinsel saldırı veya savaş gibi çeşitli durumları içerebilir.

EMDR, travmatik olaylara maruz kalan ve bu olayların etkilerini yaşayan bireylerde, özellikle TSSB'nin tedavisi için etkili bir terapi yöntemidir. Bu travmatik olaylar, kaza, doğal afet, şiddet, cinsel saldırı veya savaş gibi çeşitli durumları içerebilir. Anksiyete Bozuklukları: EMDR, genel anksiyete bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu veya panik atak gibi anksiyete bozuklukları yaşayan bireylerde de kullanılabilir. Bu durumlar, yaşam stresi, kaygı ve korkularla başa çıkmak için EMDR'nin potansiyel olarak faydalı olabileceği durumları içerir.

EMDR, genel anksiyete bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu veya panik atak gibi anksiyete bozuklukları yaşayan bireylerde de kullanılabilir. Bu durumlar, yaşam stresi, kaygı ve korkularla başa çıkmak için EMDR'nin potansiyel olarak faydalı olabileceği durumları içerir. Depresyon: EMDR, depresyon belirtileri olan bireylerde kullanılabilir. Özellikle travmatik deneyimlerin depresyon üzerindeki etkilerini hafifletmek ve duygusal iyileşmeyi desteklemek amacıyla kullanılabilir.

EMDR, depresyon belirtileri olan bireylerde kullanılabilir. Özellikle travmatik deneyimlerin depresyon üzerindeki etkilerini hafifletmek ve duygusal iyileşmeyi desteklemek amacıyla kullanılabilir. Fobi ve Korkular: EMDR, belirli fobiler veya korkularla başa çıkmak isteyen bireylerde de kullanılabilir. Korkuların kökenini anlamak ve bu korkuları hafifletmek için terapi sürecinde göz hareketleri yönlendirilebilir.

EMDR, belirli fobiler veya korkularla başa çıkmak isteyen bireylerde de kullanılabilir. Korkuların kökenini anlamak ve bu korkuları hafifletmek için terapi sürecinde göz hareketleri yönlendirilebilir. Performans Kaygısı: EMDR, performans kaygısı yaşayan bireylerde, özellikle iş veya okul performansıyla ilgili endişeleri hafifletmek için kullanılabilir.

EMDR kimlere uygulanmaz?

EMDR terapisi genel olarak güvenli ve etkili bir terapi yöntemidir. Ancak bazı durumlarda EMDR terapisi uygulanmaz. EMDR terapisi uygulanmayan kişiler şunlardır:

Psikoz veya şizofreni gibi ciddi akıl sağlığı sorunları olan kişiler

Travmatik anılarla başa çıkmak için kendi kendine yardım yöntemlerini kullanmayı tercih eden kişiler

Terapiye hazır olmayan kişiler

Psikoz veya şizofreni gibi ciddi akıl sağlığı sorunları olan kişilerde EMDR terapisi bu sorunları daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle bu kişilerde EMDR terapisi uygulanmaz. Travmatik anılarla başa çıkmak için kendi kendine yardım yöntemlerini kullanmayı tercih eden kişilerde EMDR terapisi, bu kişilerin kendi kendine yardım yöntemlerini kullanmalarını zorlaştırabilir. Bu nedenle bu kişilerde EMDR terapisi uygulanmaz. Terapiye hazır olmayan kişilerde EMDR terapisi, kişinin travmatik anılarıyla başa çıkmasına yardımcı olmayabilir. Bu nedenle bu kişilerde EMDR terapisi uygulanmaz.

EMDR terapisi zararları var mı?

EMDR terapisi genel olarak güvenli ve etkili bir terapi yöntemidir. Ancak her terapi yöntemi gibi EMDR terapisinin de bazı yan etkileri olabilir. EMDR terapisinin yan etkileri şunlardır:

Kısa süreli duygusal sıkıntı: EMDR terapisi sırasında kişi, travmatik anısıyla ilgili duygularını, düşüncelerini ve bedenindeki duyumlarını tekrar tekrar hatırlar. Bu süreçte, kişide duygusal değişimler olabilir. Örneğin, kişi, duygusal olarak daha fazla sıkıntılı hissedebilir, öfkelenebilir, ağlayabilir veya panik atak geçirebilir. Bu duygusal sıkıntılar genellikle kısa sürelidir ve terapiden sonra azalır.

EMDR terapisi sırasında kişi, travmatik anısıyla ilgili duygularını, düşüncelerini ve bedenindeki duyumlarını tekrar tekrar hatırlar. Bu süreçte, kişide duygusal değişimler olabilir. Örneğin, kişi, duygusal olarak daha fazla sıkıntılı hissedebilir, öfkelenebilir, ağlayabilir veya panik atak geçirebilir. Bu duygusal sıkıntılar genellikle kısa sürelidir ve terapiden sonra azalır. Bellek kaybı: EMDR terapisi kişinin travmatik anısıyla ilgili hafızasını iyileştirebilir. Ancak bazı durumlarda EMDR terapisi, kişinin travmatik anısıyla ilgili hafıza kaybına neden olabilir. Bu hafıza kaybı genellikle geçicidir ve terapiden sonra hafıza geri döner.

EMDR terapisinin yan etkilerinin riskini azaltmak için EMDR terapisi öncesinde, terapist ile görüşmek ve terapinin sizin için uygun olup olmadığını değerlendirmek önemlidir. Ayrıca EMDR terapisi sırasında terapist ile yakın iletişim halinde olmak ve terapistin yönlendirmelerine uymak önemlidir.

EMDR seansı kaç dakika sürer?

EMDR seansı genellikle 40-90 dakika sürer. Ancak seans süresi kişinin durumuna göre değişiklik gösterebilir. İlk seans/seanslar genellikle değerlendirme seansı olarak geçer. Bu seansta terapist, kişinin travmatik anılarını ve bu anılardan kaynaklanan duygusal sıkıntıyı belirler. Sonraki seanslar düzeltme seansları olarak geçer. Bu seanslarda terapist, göz hareketleri, dokunma veya ses gibi uyaranları kullanarak kişinin travmatik anısıyla ilgili duygularını ve düşüncelerini yeniden işleme sürecini başlatır. Travmatik anıların sayısına ve karmaşıklığına bağlı olarak EMDR terapisi genellikle 8-12 seans sürer. Ancak bazı durumlarda terapinin daha uzun sürmesi gerekebilir.

EMDR kaç seansta etki eder?

EMDR terapisinin kaç seansta etki edeceği kişinin durumuna bağlı olarak değişebilir. Genel olarak EMDR terapisi, 8-12 seans sürer. Ancak bazı durumlarda terapinin daha uzun sürmesi gerekebilir. EMDR terapisinin etki etmesi için kişinin travmatik anısıyla ilgili duygularını, düşüncelerini ve bedenindeki duyumlarını hatırlaması ve bu anılarla yüzleşmesi önemlidir. Bu süreçte kişide duygusal değişimler olabilir. Örneğin kişi, duygusal olarak daha az sıkıntılı hissedebilir veya travmatik anısıyla ilgili farklı düşünceler geliştirebilir. EMDR terapisinin etkisi aşağıdaki faktörlere bağlı olarak değişebilir:

Travmatik anının şiddeti ve karmaşıklığı: Travmatik anı ne kadar şiddetli ve karmaşıksa, terapinin etki etmesi de o kadar uzun sürebilir.

Travmatik anı ne kadar şiddetli ve karmaşıksa, terapinin etki etmesi de o kadar uzun sürebilir. Kişinin travmatik anısıyla başa çıkmak için kullandığı diğer yöntemler: Kişi, travmatik anısıyla başa çıkmak için kendi kendine yardım yöntemlerini kullanıyorsa, EMDR terapisinin etki etmesi de o kadar uzun sürebilir.

Kişi, travmatik anısıyla başa çıkmak için kendi kendine yardım yöntemlerini kullanıyorsa, EMDR terapisinin etki etmesi de o kadar uzun sürebilir. Kişinin terapiye olan uyumu: Kişi, terapiye istekli ve uyumluysa, EMDR terapisinin etki etmesi de o kadar hızlı olabilir.







