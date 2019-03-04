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"Emeğimiz eğitim için" diyerek okulları boyuyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 11:12 | Son Güncelleme

Samsun'da yürütülen "Emeğimiz Eğitim İçin Projesi" kapsamında boyacılık eğitimi verilen 18 yükümlü, il merkezi ve ilçelerde belirlenen okulların boya ve onarım işlerini yaparak tecrübe kazanıyor - Verilen eğitim sayesinde kalifiye eleman olarak çalışma hayatına kazandırılmaları da hedeflenen yükümlülerin, sorumluluk almaları ve köy okullarının da boyanarak kamu yararının artırılması sağlanıyor

RECEP BİLEK - Samsun'da yürütülen "Emeğimiz Eğitim İçin Projesi" kapsamında boyacılık eğitimi verilen yükümlüler, okulların boya ve onarım işlerini yaparak kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

Proje, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Kavak Belediyesi,
Asarcık Belediyesi ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile Betek Boya ve Kimya Sanayi AŞ iş birliğiyle yürütülüyor.

Yargılanıp ceza alanların kamu hizmeti yaparak topluma kazandırılması, aynı zamanda okulların da eksikliklerinin giderilmesi amaçlanan projede 18 denetimli serbestlik yükümlüsü, verilen kursun ardından il merkezi ile Asarcık ve Kavak ilçelerinin kırsal mahallelerindeki okullarda boya, badana, onarım ve temizlik işleri gerçekleştiriyor.

Verilen eğitim sayesinde kalifiye eleman olarak çalışma hayatına kazandırılmaları da hedeflenen projede yükümlülerin, sorumluluk almaları ve köy okullarının da boyanarak kamu yararının artırılması sağlanıyor.

Türkiye'de yaygın şekilde uygulanan kamu yararına çalışma tedbirlerinin infazıyla yükümlülerin yetenek ve yeterliliklerini keşfetme, geliştirme, sorumluluk alma yönünden kendilerini geliştirmeleri, kamu hizmeti yapılarak da hem kişilerin ıslah edilmesi hem de kamu için faydalı işler yerine getirilmesi mümkün oluyor.

- Projeden 33 okul faydalanıyor

Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Kıdıl ile denetimli serbestlik personeli, bu kapsamda çalışma yürütülen okulları denetleyerek işleri yakından takip ediyor.

Denetimli Serbestlik İl Müdürü Şaziye Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin 6 Mayıs'a kadar devam edeceğini söyledi.

Proje kapsamında 33 okul belirlediklerini aktaran Ateş, "Okullarda boya, badana, tadilat, onarım hizmetlerini yerine getirmekteyiz. Çok büyük çaplı çalışmayı yerine getiriyoruz. Şu an 24'üncü okuldayız. Samsun merkezde 17, köylerde de 16 okulda boya ve onarım yapıyoruz." diye konuştu.

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