Emek Partisi'ne 31 Mart yerel seçimleri öncesi büyük şok! YSK itirazı reddetti

Yüksek Seçim Kurulu, Emek Partisi’nin yerel seçimlere katılamayacağı yönünde verdiği karara yapılan itirazı reddetti. Konuya ilişkin Emek Partisi Genel Merkezi adına yazılı açıklama yapılarak karara tepki gösterildi; mücadelenin devam edeceği belirtildi. “YSK’nın kararı antidemokratik ve yasaya aykırıdır” başlığıyla yapılan açıklamada alınan karar sürecini şöyle ifade etti: “YSK YARGITAY’IN YASAYA AYKIRI KAYITLARINI KEYFİ YORUMLUYOR’ “Partimizin hukuki durumunu incelemeye gerek bile duymayan YSK, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasaya aykırı yorumlayarak tuttuğu kayıtlarını esas almıştır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yasayı keyfi biçimde yorumlayarak ‘bir ilçe veya ile yönetim kurulu atandığında orada 45 gün içinde kongre yapılmazsa örgüt kurulmuş olmaz’ kararı vermiştir. Oysa yasa hükmüne göre bir ilçe veya ile yönetim kurulu atandığında orada bir örgüt kurulmuş olacağı yönündedir. Eğer il ya da ilçe örgütü örgüt 45 gün içinde kongresini yapmamışsa münfesih olur. Bu durumda ya üst yönetim yeni yönetim atar ve örgüt yeniden kurulmuş olur ya da yeni yönetim atanmaz ve o il veya ilçede örgüt olmaz. Son 3-4 yıla kadar sistem buna göre işletilirken, son yıllarda kurulmuş il ve ilçe kuruluşlarımız yasaya aykırı bir uygulama ile örgütlenmiş kabul edilmemektedir.”

‘YEREL MÜLKİ AMİRLER BELGELERİ YARGITAY’A İLETMEDİ’ Evrensel'in haberine göre, Atanan ya da kongresini yapan örgütlerin kendi listelerini iletmelerine rağmen yerel mülki amirliklerin bunları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına göndermedikleri ve Başsavcılığın da buralarda ‘örgüt yok’ ibaresine gerekçe yapıldığını ifade eden EMEP, “Başsavcılığın son dönemde başlattığı bir tuhaf uygulama da şudur: Atanan yönetimlerdeki üyelerimizin mernis kayıtlarındaki adresleri atandığı il ve ilçede değilse bu üyelerimiz de yönetici ve üye sayılmıyor. Oysa, yöneticiler bir üst organ tarafından atanacak, görev yerine gidecek, çalışmalarına başlayacak, üye kaydedecek ve adresini yeni yerine taşıyacaktır. Adres taşınması ile adresinin bulunmadığı bir yerde parti yöneticisi olamama yasada hüküm altına alınmış bir durum değildir” ifadelerine yer verdi. ‘KARAR KEYFİ YORUMUN SONUCUDUR’ Yargıtay’ın 41 il ve bağlı ilçelerdeki parti örgütlerini yok saydığını ifade eden Emek Partisi seçimlere katılımın engellenmesinin yasanın tamamen yanlış ve keyfi yorumunun sonucu olduğunu belirterek 23 yıldır faaliyette olan Ankara İl Örgütünün dahi yok sayıldığı vurgulandı.