"Emek ve Adalet Yürüyüşü"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bolu-Ankara yürüyüşünün ilk gününü tamamladıklarını belirterek, "Yaklaşık 5,5 saattir yollardayız. Bazen yoğun sıcak ve nem, bazen yoğun yağmur ve dolu ile bu meşakkatli aynı zamanda onurlu, geleceğimiz, işimiz, aşımız için önemli yürüyüşün birinci aşamasını tamamlamış olduk." dedi.

Zaman zaman etkili olan sağanak ve dolu altında yaklaşık 15 kilometre yürüyen ve D-100 kara yolu Bolu Doğu Gişeleri yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen sendika üyeleri, burada dinlenmeye çekildi.

Başta işten atılan işçiler olmak üzere yürüyüşe katılanların kararlılıklarını görmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Arslan, "Ankara'ya kadar eksiksiz bir şekilde gerçekten yürüyerek, başkalarının yaptığı gibi şov yapmak için değil de gerçekten yürüyerek, Ankara'da CHP Genel Merkezi önünde 22'sinde inşallah sonuçlandırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Arslan, gün içinde yoğun bir yağmur ve dolu altında yürümek zorunda kaldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ama bu iş böyle. Biz pikniğe gelmedik. Biz bir hak mücadelesini, onur mücadelesini yapmak için yollara düştük. Bu yolculuk meşakkatli bir yolculuk. Kolay değil. Bu meşakkate değer. Bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya bu yürüyüş mesaj olarak yeter. CHP Genel Başkanı ve ekibine buradan bir kez daha mesaj veriyoruz. Bizi duyun, sesimizi duyun, yürüyüşümüzü duyun, bizi anlayın. Bizi gerçekten fark edin. Bu yürüyüşün tek amacı var; işçilerin işini, aşını, ekmeğini yeniden kazanmak. Mücadelemiz bu yönde devam edecek. Bu arkadaşlarımız işe dönene kadar, haklarını alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunun maliyeti, bedeli neyse bunu ödemeye hazırız."