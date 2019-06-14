Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen "Emek ve Adalet Yürüyüşü"ne katılanlar, cuma namazını kılıp yemek yedikten sonra yürüyüşlerine devam etti.

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş kapsamında İstanbul'dan gelen sendika üyelerinin de katılımıyla yaklaşık 250 kişilik grup, Gerede ilçesi çıkışından başladıkları yürüyüşlerine devam ediyor.

Yürüyüşün dördüncü gününde "Gün gelecek devran dönecek, CHP işçiye hesap verecek" şeklinde sloganlar atarak yaklaşık 12 kilometre yürüyen grup, Kazanlar köyünde mola vererek köy camisinde cuma namazını kıldı.

Namazın ardından köy çıkışındaki bir alana gelen grup, burada öğle yemeği yedikten sonra yürüyüşlerine devam etti.

Grup, yaklaşık 8 kilometre daha katettikten sonra yarın yeniden başlamak üzere yürüyüşe ara verecek.

