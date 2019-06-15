"Emek ve Adalet Yürüyüşü"

Yola çıktıkları günden bu yana 5 gündür yürümeye devam ettiklerini anlatan Çınar, "Büyük bir azim, gayret ve heyecanla yürüyoruz. Arkadaşlarımızın umut dolu olması ve direnmesi bize gurur veriyor. Bolu'da belediye başkanlığını kazanan Tanju Özcan verdiği sözde durmadı. Durmadığı için yollara çıktık." dedi.

Çınar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın seçimden önce "Bizim kazandığımız belediyelerden bir tane dahi işçi çıkartılırsa benim yanıma gelsinler" sözlerini de anımsatarak, "Biz de Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sözü üzerine yola çıktık. Biz de şimdi onun yanına gidiyoruz. Bir de ona bakacağız. Bolu sözünde durmadı, bakalım Ankara sözünde duracak mı?" diye konuştu.

Bolu Belediyesinden işten çıkartılan Öznur Özeren de 5 gündür devam eden yürüyüşlerinin sonunda Ankara sınırına ulaştıklarını belirterek, "Hedefimize doğru ilerlemekteyiz. Kılıçdaroğlu kendisi seslenmişti, söz vermişti, 'CHP belediye başkanları kazandığı zaman hiçbir işçinin ekmeği ile oynamayacağım.' diye yemin etmişti. Bunu Tanju Özcan da demişti. Kendisi, 'Eğer bir işçi bile çıkartılırsa gelsin beni bulsun.' demişti. Biz de hedefimize doğru Kılıçdaroğlu'na gidiyoruz." ifadesini kullandı.

CHP Genel Merkezi'nin önüne giderek Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleneceklerini dile getiren Özeren, "Başkanım işimizden çıktık. Gelin demiştiniz geldik, diyeceğiz. Biz adalet istiyoruz. Ekmeğimizi istiyoruz. Biz sadece çöpçüydük. Bizden ne istediler. Biz Bolu'nun sokaklarını temizleyen insanlardık. Sabahın beşinde kalkıp sokakları süpürüyorduk." dedi.

