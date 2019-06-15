"Emek ve Adalet Yürüyüşü"

Amaçlarına ilişkin bilgi veren Arslan, "Birincisi, bu yürüyüş bir sağduyu yürüyüşüdür. Kırıp dökmeden, hakaret etmeden, kavga gürültü çıkarmadan, üslubuna, yürüyüşüne, konuşmasına, tavrına dikkat eden bir sağduyu yürüyüşüdür. İkincisi, bütün yürüyüş boyunca ve 54 gündür söylediğimiz şey, 'Müzakere edelim. Oturalım konuşalım, bu sorunu çözelim ve birlikte eylemi sonuçlandıralım.' Bir taraftan sağduyuyla yürüyüş yaparken bir taraftan da kulağımız, gözümüz belediye başkanlarında, CHP yetkililerinde. Amacımız nedir? Yürüyüşümüzü ve yürüyüşümüzün sonunda işimizi, aşımızı kazanmaktır." dedi.

Arslan, önem verdikleri bir diğer hususun da yürüyüşün sendikal hareket için önemli bir mesaj niteliği taşıması olduğunu ifade etti.

Hakları, işçiler ve gelecek için gerektiğinde yürüyeceklerini de gösterdiklerini dile getiren Arslan, "Bu yürüyüş sadece bu ülkede değil aynı zamanda uluslararası sendikal hareketin de dikkatini çekmiştir. Oradan da ciddi destekler gelmiştir." diye konuştu.

Uluslararası Çalışma Örgütünün 108'inci konferansı dolayısıyla yurt dışına çıktığını ve Türkiye'ye bugün döndüğünü belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Pek çok ülkenin sendikaları, konfederasyonları bu yürüyüşümüz dolayısıyla selamlarını gönderdi. Özellikle bir tanesi (Arnavutluk Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Başkanı ve ekibi) ısrarla kendisinin mesajının buradaki arkadaşlara, 85 bin üyeleri ile HAK-İŞ'in ve Hizmet-İş Sendikasının yürüyüşüne destek olduklarını, HAK-İŞ kongresine de katılıp bu desteklerini bizzat Bolu'da gerçekleştireceklerini ifade ettiler."

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Arslan, bu yürüyüşün aynı zamanda hakların, geleceğin, işin ve aşın güvencesi olma noktasındaki kararlılıklarını gösterdiğini dile getirerek, "Biz sadece yürümüyoruz, sendikal hareketin tarihini yeniden yazıyoruz." dedi.