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"Emek ve Adalet Yürüyüşü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 11:00 | Son Güncelleme

Hizmet-İş Sendikasının Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği yürüyüşün 10. günü, Kahramankazan ilçesinin Karadere mevkisinde başladı - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "CHP'den biri ilk kez açıklama yaptı. Bu açıklamanın yapılmasını önemli buluyoruz. Sesimizin CHP tarafından geç de olsa duyulması önemli bir gelişme"

Hizmet-İş Sendikası tarafından Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen ve 10. gününe giren yürüyüş, Kahramankazan ilçesinin Karadere mevkisinde başladı.

Yürüyüşün bugünkü bölümü için Kayseri'den gelen sendika üyelerinin de katılımı ile oluşan 200 kişilik grup, Bolu-Ankara kara yolunun Karadere mevkisinde toplandı.

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, burada yaptığı konuşmada, yürüyüşün 10. gününde olduklarını, 22 Haziran Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne ulaşmayı planladıklarını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın yürüyüşle ilgili açıklamalarına da değinen Arslan, "Yürüyüşümüzün dokuzuncu gününde bir ses duyduk. Bize değil ama basına bir ses. Bu yürüyüşü fark ettiklerini anladık. CHP'den biri ilk kez açıklama yaptı. Bu açıklamanın yapılmasını önemli buluyoruz. Sesimizin CHP tarafından geç de olsa duyulması önemli bir gelişme." dedi.

- "Yürüyüşün tek amacı arkadaşlarımızın işe dönmesi"

Yürüyüşün karar alıcısının ve uygulayıcısının Hizmet-İş Sendikası ve işten atılan işçiler olduğunu vurgulayan Arslan, şöyle konuştu:

"Bu yürüyüşün tek amacı arkadaşlarımızın işe dönmesini sağlamak. Bunun dışında bizi bir kısım hedefler için yollara düşmüş gibi tanımlamaya çalışmak büyük haksızlıktır. Yürüyüşün bir yerlerden talimat alınarak yapıldığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini manipüle etmeye yönelik his doğurduğu yönündeki ifadeler doğru değildir. Böyle değerlendirmeler bizi üzüyor."

Diyalog masasını her zaman hazır tuttuklarını dile getiren Arslan, hiçbir siyasi parti ya da kesimle husumetlerinin olmadığını vurguladı.

- Oyuncu Yenilmez'den destek

Yürüyüşe destek için katılan oyuncu Ahmet Yenilmez de bir işçinin alın terinin her şeyden kıymetli olduğunu söyledi.

Mahmut Arslan ve Hak-İş'in kültür ve sanat hayatına katkılarından ötürü vefa borcu olarak yürüyüşe katıldığını belirten Yenilmez, Türkiye'nin gündeminin haksız yere işten çıkartmalar yerine Doğu Akdeniz'deki sondajlar olması gerektiğini dile getirdi.

Yürüyüşe KKTC Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan da katıldı.

Konuşmaların ardından, sendika üyeleri, Kahramankazan ilçesinin Karadere mevkisinden sloganlarla Ankara'ya doğru yürüyüşe başladı.

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Emek ve Adalet Yürüyüşü Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan

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