Memur-Sen’e bağlı sendikalara üye yaklaşık bin kişi, Hizmet-İş Sendikasının Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto için düzenlediği yürüyüşe katılarak destek verdi.

Sabah saatlerinde Kahramankazan ilçesinin Karadere mevkisinde başlayan "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün 10. günü, Memur-Sen'in desteğiyle devam ediyor.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın öncülüğündeki konfederasyona bağlı sendikalara üye yaklaşık bin kişi, Kahramankazan ilçesinin Saray Mahallesi civarında korteje katıldı.

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, burada basın mensuplarına açıklamalarda buldu.

- "Yürüyüşümüz mücadelemizin sonu olmayacak"

Verilen desteğin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Arslan, Memur-Sen'e teşekkür ederek, desteğin işten çıkartılan işçiler için büyük bir onur olduğunu söyledi.

İşten çıkartılan işçiler işine geri dönene, sendikalarına yönelik tehditler ve baskılar bitene kadar mücadelelerinin süreceğini vurgulayan Arslan, "Ankara yürüyüşümüz bu soylu mücadelemizin bir parçasıdır ve sonu olmayacaktır. Bizim kararlı, onurlu ve sağduyulu yürüyüşümüze destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.