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Emek ve Adalet Yürüyüşü 9’uncu gününde devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 10:47 | Son Güncelleme

HAK-İŞ Konfederasyonunun işçilerin sesini duyurmak amacıyla Bolu’da başlattığı yürüyüş 9’uncu gününde devam ediyor.31 Mart yerel seçiminin ardından Bolu Belediyesinin AK Parti yönetiminden CHP yönetimine geçmesiyle birlikte yaşanan işten çıkartılmaları kamuoyuna duyurmak için "Emek ve Adalet Yürüyüşü" gerçekleştiren HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı işçiler, Ankara CHP genel merkezi önünde sonuçlandıracakları yürüyüşün 9’uncu gününe başladı.

HAK-İŞ Konfederasyonunun işçilerin sesini duyurmak amacıyla Bolu’da başlattığı yürüyüş 9’uncu gününde devam ediyor.
31 Mart yerel seçiminin ardından Bolu Belediyesinin AK Parti yönetiminden CHP yönetimine geçmesiyle birlikte yaşanan işten çıkartılmaları kamuoyuna duyurmak için "Emek ve Adalet Yürüyüşü" gerçekleştiren HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı işçiler, Ankara CHP genel merkezi önünde sonuçlandıracakları yürüyüşün 9’uncu gününe başladı. Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi önünde başlayan yürüyüşün 14 km sürmesi bekleniyor.
Sabah saatlerinde başlayan ’Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde konuşan Hizmet-İş Sendikası Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, "Bugün yürüyüşümüzün 9’uncu günü. 48 gün önce Bolu’da başlattığımız oturma eylemi 49’uncu gününde yürüyüşle başladı ve bugün 9’uncu günüyle devam ediyor. Biliyorsunuz buradaki tek amacımız Türkiye genelindeki işçi ve emekçi kardeşlerimizin işe iade edilmesi, sendikalı olarak sürgün edilen kardeşlerimizin üzerindeki sendikal baskıların kaldırılması ve zorla sendika değiştirilmesi istenen arkadaşlarımızın iş yerlerinin değiştirilmesi gibi baskıların kalkması. Bu yürüyüş sadece HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikasının kendi işçileri için başlattığı bir yürüyüş değil. Bu yürüyüş Türkiye’de zulme uğrayan, ezilen, baskı gören bütün işçilerin direnişi. Direnişimiz her gün artarak devam ediyor. Bugün 350 kişiye yaklaştık. Amacımız kimseyi rahatsız etmek değil. Amacımız; isteklerimiz ve taleplerimizin yerine getirilmesini sağlamak. 50 günden fazla oldu adeta çığlık atıyoruz, ’Bu arkadaşlarımızı işlerine iade edin’ diye. Ne CHP’den ne Bolu Belediye Başkanından bize bir yanıt gelmedi. Dün bir haber duyduk, ’Biz arkadaşları davet ettik’ diye ama bizi kimse davet etmedi. Genel Başkanımız her zaman, ’İşçi arkadaşları işlerine iade edin, kimsenin ekmeğiyle, aşıyla uğraşmayın biz o gün yürüyüşü bitiririz’ diyor" dedi.
Yürüyüşün ilk gününden beri zaman zaman yürüyüşe eşlik eden fakat bugün İstanbul programından dolayı yürüyüşe katılamayan HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan’ın mesajını ileten Özdemir, "İstanbul’da programım olduğu ve sizinle olamadığım için çok üzgünüm. Kalbim sizinle atıyor. Haklı davamız için yollara düştük, bu onurlu yürüyüşümüzün işçilerimizin ve işleri elinden alınan kardeşlerimizin işlerine iade edilmesi bilinciyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Zafer yakındır, zafer inananlarındır" ifadelerini kullandı.
Arnavutluk Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Başkanının, Mahmut Arslan’a mesajını da ileten Özdemir, "Bolu’daki işçilerin durumunu dikkatle kontrol etmekteyiz. Arnavutluk Bağımsız Sendikalar Konfederasyonuna bağlı 85 bin işçinin desteğinin sizinle birlikte olduğunu bilmenizi isterim. Türk kardeşlerimizle bu haklı mücadelede dayanışma içinde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.
350 kişinin katıldığı ’Emek ve Adalet Yürüyüşüne yeterli sayıda polis ve sağlık ekibi eşlik etti.

Emek ve Adalet Yürüyüşü 9’uncu gününde devam ediyor

Emek ve Adalet Yürüyüşü 9’uncu gününde devam ediyor

Emek ve Adalet Yürüyüşü 9’uncu gününde devam ediyor

Emek ve Adalet Yürüyüşü 9’uncu gününde devam ediyor

Emek ve Adalet Yürüyüşü 9’uncu gününde devam ediyor

Emek ve Adalet Yürüyüşü 9’uncu gününde devam ediyor

Emek ve Adalet Yürüyüşü 9’uncu gününde devam ediyor

Emek ve Adalet Yürüyüşü 9’uncu gününde devam ediyor

Emek ve Adalet Yürüyüşü 9’uncu gününde devam ediyor

Emek ve Adalet Yürüyüşü 9’uncu gününde devam ediyor

Emek ve Adalet Yürüyüşü 9’uncu gününde devam ediyor

Emek ve Adalet Yürüyüşü 9’uncu gününde devam ediyor

Emek ve Adalet Yürüyüşü 9’uncu gününde devam ediyor

Emek ve Adalet Yürüyüşü 9’uncu gününde devam ediyor

Emek ve Adalet Yürüyüşü 9’uncu gününde devam ediyor

Emek ve Adalet Yürüyüşü 9’uncu gününde devam ediyor

Emek ve Adalet Yürüyüşü 9’uncu gününde devam ediyor

Emek ve Adalet Yürüyüşü 9’uncu gününde devam ediyor

Emek ve Adalet Yürüyüşü 9’uncu gününde devam ediyor
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