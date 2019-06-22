’Emek ve Adalet Yürüyüşü’ son gününde

Emek ve Adalet Yürüyüşü’nün 12’nci gününde Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, "Hak-İş oldukça işçilerimiz asla yalnız kalmayacak" dedi.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ’Emek ve Adalet Yürüyüşü’nü İhlas Haber Ajansı muhabirine değerlendirdi. CHP heyetinin yürüyüşe tepkisiz kalmasından ötürü şaşkınlığını dile getiren Özdemir, "Yürüyüşümüz, bin kişilik bir grupla coşkuyla başladı. Bizim niyetimiz; işçilerin, emekçilerin işlerine geri dönmesiydi. Allah rızası ve mağdur insanlara yardımcı olmak için HAK-İŞ’in her zaman yaptığı gibi heyecan ve coşkuyla başladık. Tabii ki yolda aşırı doluya, yağmura ve güneşe yakalandık. Ama hiçbir arkadaşımız pes etmedi. Hatta yürüyüşümüze katılanlar her gün biraz daha arttı. Diğer illerden teklifler geldi, ’Biz de katılalım’ diye ama yürüyüşümüz 300 kişiyi geçtiği zaman güvenlik açısından problem oluyor. Biz 300 kişiyi geçmedik ama coşkuyla son güne geldik. İnşallah dün 3 buçuk kilometre uzaklıkta bitirdiğimiz yürüyüşümüz bugün bin kişilik kortejle buraya gelecek. Burada da 2 bin, 3 bin kişilik arkadaşımız onları karşılayacak. Buradaki amacımızı genel başkanımız haykıracak. Türkiye’deki işçilere sıkıntı çıkarılmasın, işçilerin ekmeğiyle oynanmasın, işçilere baskı yapılmasın, işçilerin toplu iş sözleşmesi tıkanmasın. Hangi partiden olursa olsun, hangi sendikadan olursa olsun biz bütün işçiler için yürüyoruz. Sadece Bolu’daki işçiler için başlattık bu yürüyüşü ama bu yürüyüş Türkiye’ye mal oldu. Herkes bunu sahiplendi. İnşallah burada da genel başkanımız haykıracak, ’işçilere dokunmayın’ diye. Çünkü bu işçiler şehrin temizliğini yapan insanlar, şehrin elektriğini, suyunu, yolunu yapan insanlar. Bu arkadaşlar belediyelerden bir makam ya da koltuk istemiyor, aşırı para istemiyor. Sadece çoluk çocuklarına yetecek rızık istiyorlar. Suçu olmayan, günahı olmayan insanları bayramdan önce attılar. Bayramı biz çadırda geçirdik. Ramazan ayında insanları ekmeğinden ettiler. Bir arkadaşımızın yuvası yıkıldı, sırf işi yok diye. Bu işçileri çıkarıyorlar ama nelere mal olduklarını bilmiyorlar. Sonrasında da diyorlar ki, ’31 Mart’tan sonra Türkiye’ye bahar gelecek. Ne baharı, siz kara kışı getirdiniz, zulmü getirdiniz, yuvaları yıktınız, insanları ekmeksiz bıraktınız. Ama bu insanların arkalarında dağ gibi bir Hak-İş var. Biz onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

CHP heyetinin şu ana kadar hiçbir şekilde bir karşılık vermemesinin şaşkınlık uyandırdığını söyleyen Özdemir, "Yani 2 ay oldu, bizi dünya duydu, herkes duydu ama ’Söz namustur’ diyenler, Kur’an-ı Kerim’i öpenler, ’Bir işçi zarar gördüğünde bana gelin’ diyenlerden şu ana kadar ses gelmedi. Burada da bizi nasıl karşılayacaklarını gerçekten merak ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu, ’Seçimlerde, bir kişi ekmeğinden olursa bana gelsinler, ben namus ve şeref sözü veriyorum’ dedi. Biz de binlerce kişiyle geldik. Ekmeğimizi, işimizi geri istiyoruz. Şu ana kadar hiçbir karşılık vermediler bu kadar duyarsızlığı hayretle seyrediyoruz, takip ediyoruz" diye konuştu.

Özdemir, İhlas Haber Ajansı’nın seslerini duyurduğunu belirterek, basın mensuplarına teşekkürlerini iletti.

