HABER

Emek ve Adalet yürüyüşü yedinci günü tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 17:43 | Son Güncelleme

Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’ yedinci günü Çeştepe mevkiinde günü tamamladı.Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş kapsamında çok sayıda sendika üyesi Kızılcahamam şehitlik anıtının önünde başladı.

Emek ve Adalet yürüyüşü yedinci günü tamamladı

Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’ yedinci günü Çeştepe mevkiinde günü tamamladı.
Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş kapsamında çok sayıda sendika üyesi Kızılcahamam şehitlik anıtının önünde başladı. Yağmur ve doluya rağmen yürüyüş devam etti. Çevre illerden destek amacıyla çok sayıda sendika üyeleri de yürüyüşe katıldı. Yedinci günün de yürüyüş Çeştepe mevkiinde günü tamamladı.
Hizmet -İş Vekili Hüseyin Öz, “Biz işçilerimizin işe geri alınmasını arzu ediyoruz. CHP’li belediye başkanlıkları tarafından sözleşme fesihlerin durdurulmasını istiyoruz. Sürgünlere son vermelerini istiyoruz. Muhataplarımız bu yürüyüşü doğru anlamalarını bekliyoruz. CHP’nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimden önce hem belediye başkanlara hem de çalışanlara çağrıda bulunmuştu. Başı sıkışan bana gelsin demişti. Çalışanların din, ırk, millet fark etmeksizin ayrım yapmayacağını söylemişti. Verdiğiniz sözü ve talimatların yapılmasını arzu ediyoruz. İşten çıkarılanları işinin geri dönmesine, adaletsiz iş çıkarmalarına bir an önce son versin. Uluslararası sendikaların müdahil olmasını ve desteklerini bekliyoruz. Siyasetçiler seçim zamanı tartışabilirler. Ama bu tartışmanın bedelini seçimden sonra çalışanlar ödememelidir. Sebepsiz yere iş sözleşmesi fesih ediyor” dedi

Emek ve Adalet yürüyüşü yedinci günü tamamladı

Emek ve Adalet yürüyüşü yedinci günü tamamladı

Mynet Pro'lu ol, ayrıcalıkları yaşa!Mynet Pro'lu ol, ayrıcalıkları yaşa!
Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !
Takla atan araçtan biri çocuk üç kişi sağ çıktıTakla atan araçtan biri çocuk üç kişi sağ çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !

CHP’den imamlara mektup

CHP’den imamlara mektup

Şule Çet davasında yeni gelişme! Plazada keşif yapıldı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Plazada keşif yapıldı

Bir köy bu işle geçimini sağlıyor! Çamurun içinde...

Bir köy bu işle geçimini sağlıyor! Çamurun içinde...

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu!

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu!

Şırnak'ta PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Şırnak'ta PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.