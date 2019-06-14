'Emek ve Adalet Yürüyüşü'nde, Ankara sınırına 10 kilometre kaldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - HİZMET-İŞ Sendikası'nca Bolu Belediyesi'ndeki işten çıkarmaları protesto için düzenlenen 'Emek ve Adalet Yürüyüşü', 4'üncü günde de sürdürüldü. Yaklaşık 250 kişilik grubun yürüyüşünde, Ankara sınırına 10 kilometre kala mola verildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, adaylığı döneminde, 19 Aralık'ta noterde imza atarak, o güne kadar belediyede çalışan işçileri işten çıkarmayacağı sözünü verdi. 19 Aralık'tan sonra taşeron olarak istihdam edilen 127 işçiden 97'sinin görevlerine, 22 Nisan'da son verildi. İşten çıkarılan işçiler, 52 gün önce, Bolu Belediye binası önünde oturma eylemi başlattı. İşçilerin 49 gün boyunca devam eden eylemlerinin ardından 4 gün önce Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş başlatıldı. Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası tarafından gerçekleştirilen yürüyüş, 4'üncü günde de sürdürüldü. İstanbul'dan gelen sendika üyelerinin de katılımıyla 250 kişilik grup, Gerede yönünden Ankara'ya doğru yürüdü. Yürüyüşe, akşam saatlerinde, Ankara sınırına 10 kilometre kala mola verildi. Grup, yürüyüşe yarın devam edecek.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, yürüyüşlerinin sonuç vermemesi halinde CHP Genel Merkezi önünde eylemlerini sürdüreceklerini belirterek, şunları söyledi: "Bugün yürüyüşte 4'üncü günümüz. Gerçekten 1'inci günde azimle şevkle aşkla başladığımız bu yürüyüşü devam ettiriyoruz. Hepimiz biliyoruz ki bu yürüyüşe çıkarken bizi bu yürüyüşe zorladılar. İnşallah bu yürüyüşün sonuna kadar azimle devam edeceğiz. Bolu'dan kararlılıkla başladığımız yürüyüş devam ediyor. Bütün Türkiye genelindeki çalışan arkadaşlarımız, gerek konfederasyon üyelerimiz gerekse diğer konfederasyon üyeleri arkadaşlarımızdan yoğun bir katılım var ve istek var. Trafik güvenliği nedeniyle sınırlı sayıda arkadaşımız burada bu yürüyüşe iştirak ediyor. Biz yürüyüşün sınırlı sayıda Ankara'ya kadar devam etmesini arzu ediyoruz. Umuyoruz ve bekliyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi Bolu Belediye Başkanını ve diğer işçi arkadaşlarımızı çıkaranlar bu yürüyüşteki söylenen sözlere kulak versinler. Bu arkadaşlarımız işlerine tekrar başlatsınlar" dedi.