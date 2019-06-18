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Emek Ve Adalet Yürüyüşünde CHP Genel Başkanına çok sert sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 11:42 | Son Güncelleme

CHP yönetimindeki Bolu Belediyesi’nde yaşanan işten çıkarmaları protesto eden işçiler, “Emek ve Adalet Yürüyüşü’nün” 8.

CHP yönetimindeki Bolu Belediyesi’nde yaşanan işten çıkarmaları protesto eden işçiler, “Emek ve Adalet Yürüyüşü’nün” 8. gününde Ankara’nın Kahramankazan ilçesine 13 kilometre kala yürüyüşlerini sürdürüyor. Hizmet-İş Sendikası’nın Kurucu ve Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada, “Kemal Kılıçdaroğlu bu sese kulak verir, sözünde durur. Adam gibi davranır ve adam gibi hakkını arayan bu kardeşlerimizin işe iadesini sağlar. Eğer hak teslim edilmez ve adalet gerçekleşmez olursa CHP’ye şimdiden ilan ediyoruz ki; zulüm partisidir. Haklı direnişimize karşılık verilmeyecek olursa, emekçi kardeşlerimiz, tüm çalışanlarımız CHP’ye Türkiye’yi dar getirir” dedi.
Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası tarafından Bolu Belediyesi’ndeki işten çıkarmaya yönelik gerçekleştirilen hak ve adalet arayışı yürüyüşü, bugün 8. gününe ulaştı. 250 kişinin bulunduğu grup Ankara’nın Kahramankazan ilçesine 13 kilometre kala yürüyüşe başladı. Yürüyüş öncesinde konuşma yapan Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, “Yürüyüşümüzü 11. Gününde CHP önünde 6 bin kişiyle yürüyüşümüzü tamamlayacağız. Seçimlerden önce bize kesinlikle işten çıkartma olmayacak, size şeref sözü veriyorum, namus sözü veriyorum denildi. Noterden taahhütname verenler, Kuran-ı Kerim’i öptüler, diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu her yerde beyanat verdi. ‘İşten çıkarılan gelsin beni bulsun, kimse hangi hangi partiden olursa olsun işçinin ve emekçinin çalıştığı işine dokunulmayacak’ denildi ama biz tam tersini gördük. Biz de bu yüzden çıktık CHP Genel Merkezi’nin önüne gidiyoruz, hedefimiz işten çıkarılan işçilerin göreve iade edilmesidir. 14 Bin üyemiz baskı ile sendikadan istifa ettirildi. Bırakınız işçiler istedikleri sendikada dursunlar. Bu yürüyüşü sadece Hak-İş için değil Türkiye’deki bütün işçi kardeşlerimiz için yapıyoruz” diye konuştu.

“Bolu Belediye Başkanı işçilerden özel oy istedi”
Hizmet-İş Sendikası’nın Kurucu ve Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na yönelik sert cümleler kullandı. Tanrıverdi, “Emeğinden başka sermayesi olmayan değerli çalışanlar ve işçi kardeşlerim, Hizmet İş Sendikamızın Bolu’da başlattığı yürüyüşün emek ve adalet, hak, alın teri yürüyüşünün 8. Günündeyiz. Bu yürüyüşü başlatan bütün kardeşlerimize teşekkür ederim. Bu hak arama mücadelesidir. Haksızlık yapmak zalimliktir. Haksızlığa uğrayanların da buna karşı durmaları ve susmaları mümkün değildir. Haksızlık karşısında susmayınız, eğilmeyiniz eğer susarsanız hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz. Ama direnenler elbette haklarını elde ederler ve korurlar. Gelecek nesillerinin haklarını da korurlar. Bu amaçla 31 Mart seçimleri sonrası iş başına gelmiş yeni Bolu Belediye Başkanı seçime giderken seçime giderken kapı kapı dolaştı oy istedi, özellikle esnaf ve beraber mesai harcayacağız dediği işçi kardeşlerimizden özel oylar istedi” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler
İşten çıkartmanın insanlık dışı bir eylem olduğunu belirten Tanrıverdi, “Bolu Belediye Başkanı Sendikamız tarafından uyarıldı. Bu zulmü yapmayın dedi, bu işçileri geri alınsın denildi ama dinletemediler. İşçi kardeşlerimiz haklarını istediler, belediye başkanı gözlerini kapattı, dilini konuşturmadı. Vurdum duymaz tavırlar içerisinde girdi. Kılıçdaroğlu duysun, seçim öncesinde vaatlerini hatırlatalım: ’CHP’li Belediye Başkanlarından işçi çıkaran olursa beni bulsun’ dediler, şimdi bu kardeşlerimizin onu bulmak için Ankara’ya yürüyorlar. Kılıçdaroğlu bu sese kulak verir, sözünde durur. Adam gibi davranır ve adam gibi hakkını arayan bu kardeşlerimizin işe iadesini sağlar. Bu gerçekleştirildiği zaman işte o zaman adalet gerçekleşmiş, hak teslim edilmiş olur. Eğer hak teslim edilmez ve adalet gerçekleşmez olursa CHP’ye şimdiden ilan ediyoruz ki zulüm partisidir, haksızlık partisidir, emeğe saygısız bir partidir, ekmeğe düşman bir partidir. CHP, emek en yüce değerdir diye her fırsatta bağırır ama emeğin en yüce değer olmadığını bugünkü icraatlarıyla gösterdiler. Bundan sonrası için akıllarını başlarına alırlar. Eğer bu haklı direnişimize karşılık verilmeyecek olursa emekçi kardeşlerimiz, tüm çalışanlarımız, CHP’ye Türkiye’yi dar getirir” şeklinde konuştu.
"Emek ve Adalet Yürüyüşü’nün” 8. gününde yürüyüş kortejinde, Hizmet İş Sendikası Kurucu ve Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcılarından Halil Özdemir, Celal Yıldız, Mehmet Keskin ve Sağlık-İş Sendikası Başkanı Devlet Sert yer aldı. Kortej, Kahramankazan ilçesi girişinde yürüyüşünü bitirecek. Yürüyüş 19 Haziran’da 9. gününde kaldığı yerden devam edecek.

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