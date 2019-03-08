Emekçi kadınlar ekmek üreterek geçimlerini sağlıyorlar

Batman’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde çalışan emekçi kadınların yaşam mücadelesi yürekleri burkuyor. Farklı yaşam hikayelerine sahip kadınların ürettiği tandır ekmekleri, Batman’daki marketlerde satışa sunuluyor.

Batman’da yoksullukla mücadele eden kadınlar, ev ekonomilerine destek olmak için sabah erken saatlerde yollara koyuluyor. Batman Engelsiz Yaşam Derneği bünyesinde ekmek üreten kadınlardan Koçer Orak, “Burada hamur ve ekmek yapıyorum. Eşimi 5,5 yıl önce kaybettim. 5 çocuğum var, ortanca olan cezaevinde, küçük olan lise 1 öğrencisi, büyükleri üniversite okuyor. Ben yetişemiyorum. Bize yardımcı olanlardan Allah razı olsun. Çocuklarımın psikopatlara takılmasını istemiyorum ve yeter ki okul okusunlar. Çocuklarıma hem anne hem de baba görevi yapıyorum. Sabah 06.00’da geliyorum, akşam 6’ya kadar 25 TL alıyorum. Çocuklarım için çalışıyorum” dedi.

"Engel tanımadan başarıyorum"

Eşi de kendisi gibi engelli olan emekçi kadınlardan Mevlüde Teymur, “Sabah saat 08.00’de geliyorum ve ekmekleri çıkarttığımız gibi marketlere dağıtıyorum. Hesaba bakıyorum, elemanların işlerine bakıyorum. Marketlerimiz günlük ne kadar ekmek istiyorsa ben götürüyorum aracımla. Engelliyim, engel tanımadan başarıyorum, kendi çabalarımla uğraşıyorum. Eşim de engelli ve ona da destek çıkıyorum. Hem kendimi hem de eşimi kimseye muhtaç ettirmeden gelirimizi sağlıyoruz” diye konuştu.