Emekli akademisyen 40 yıllık birikimini liseye bağışladı

CEM ŞAN - Bursa'da, öğretim üyeliğinden 3 sene önce emekliye ayrılan Doç. Dr. Mustafa Öcal, yaklaşık 40 yıllık akademisyenlik hayatında oluşturduğu kütüphanesini, gönüllü görev yaptığı Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesine (AİHL) bağışladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Ana Bilim Dalı'ndan 2016'da emekliye ayrılan Öcal, 2017'de Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Uluslararası Murad Hüdavendigar AİHL'de oluşturulan akademik bilim kurulunun koordinatörü olarak görevlendirildi.

Lisede kendisine oda tahsis edilen, burada hem kendi çalışmalarını yürüten hem de kültürel ve sosyal faaliyetlerde okul idaresine yardımcı olan Öcal, görevini ücret almadan sürdürüyor.

Doç. Dr. Mustafa Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteden emekli olduktan sonra kitap hazırlıkları dolayısıyla bir süre daha fakültede çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Çalışmalarını tamamladıktan sonra fakültedeki kitaplarını topladığını belirten Öcal, "Kitapları kolilere doldurdum. 60 koli kitap oldu. Nereye götürsem diye düşünüyordum. Evde bütün kitapları alacak kadar yerim yoktu. Apartmanın bodrumuna koyacaktım. Bir ara bir üniversiteye bağışlamayı düşündüm. Yozgatlıyım. Yozgat'taki ilahiyat fakültesi yeni kurulduğu için oraya gönderecektim. Niyetim öyleydi." dedi.