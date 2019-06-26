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Emekli albay 50 yaşında doktor oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 12:03 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) 27 yıl subay olarak görev yaptıktan sonra 2013 yılında kıdemli albay rütbesiyle emekli olan Caner Horzum (50), aynı yıl başladığı Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Bölümü'nden bu yıl mezun oldu.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) 27 yıl subay olarak görev yaptıktan sonra 2013 yılında kıdemli albay rütbesiyle emekli olan Caner Horzum (50), aynı yıl başladığı Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Bölümü'nden bu yıl mezun oldu. Mezun olmanın gururunu yaşayan Horzum, "Bundan sonra insanlık için hizmet edeceğim" dedi. Isparta'da oturan evli ve 2 çocuk babası Caner Horzum, 1986 yılında girdiği Harp Okulu sınavını kazanarak, TSK'da subay olarak göreve başladı. 27 yıl sonra 2013 yılında kıdemli albay rütbesiyle emekli olan Caner Horzum, aynı yıl girdiği üniversite sınavını kazanarak SDÜ Tıp Fakültesi'ne yerleşti. 6 yıllık tıp eğitiminin ardından Caner Horzum, bu yıl mezun oldu. Üniversitenin 21'inci dönem mezunları arasında yer alan Horzum gibi 205 meslektaşı için SDÜ 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanı'nda mezuniyet töreni düzenlendi. Törene SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Koşar, öğretim üyeleriyle öğrencilerin aileleri katıldı. Genç meslektaşlarıyla cübbe ve kep giyen Caner Horzum, belgesini aldıktan sonra havaya kep atarak mezuniyetini kutladı. 'GURURLUYUM' Törende Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Caner Horzum, "27 yıl kahraman ordumuz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformasını giydim. 2013 yılında emekli oldum. Yine aynı yıl tıp fakültesinde okumaya karar verdim. Sınava girerek SDÜ Tıp Fakültesi'ni kazandım. Bu yıl da mezunum. Gururluyum. Bundan sonra da yine insanlık için hizmet edeceğim. Mutluyum" dedi. GENÇLERE TAVSİYELER VERDİ Başarılı olmak için çalışmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Horzum, "Disiplinli çalışırlarsa üstesinden gelmeyecekleri hiçbir şey yok. Zamanı iyi kullanarak çalışmanın başarıyı her zaman getireceğine inanıyorum. Gençlere de bunu tavsiye ediyorum" diye konuştu. Daha önce de çeşitli bölümlerde eğitim aldığını kaydeden Horzum, "2006 yılında Uluslararası İlişkiler dalında yüksek lisans yaptım. 2007 yılında bitirdim. Aynı zamanda Harp Okulu'nda Makine Bölümü'nü okudum. Bununla ilgili makine mühendisliği denklik diplomam da var. Yine Harp Okulu'nda savunma bilimleri enstitüsünde sistem mühendisliği sertifika programını bitirdim" dedi. 'GENÇLİĞİN İÇİNDE OLMAK BENİ ATEŞLEDİ' Harp Okulu'nu kazandığı yıl girdiği üniversite sınavını da kazandığını kaydeden Horzum, şöyle dedi: "O yıl tıp fakültesini de okuyabilirdim. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldım. Emekli olduktan sonra tekrar sınava girip, şimdi çok istediğim bölümden mezun oluyorum. Bu geçen 6 yıl çok keyifliydi. Keyif alacağıma inanıyordum. Farklı bir bilim dalıydı. Her gün yeni bir şeyler öğrendim. Bu beni çok motive etti. Pırıl pırıl gençliğin içinde olmak beni ateşledi. Düzenli ve disiplinli çalışmak başarıyı getirdi."

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