Emekli albay, Belaruslu diplomatı silahla yaralayıp, intihar etti (2)

Fatih POYRAZ- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, emekli albay Mehmet Fevzi Bayram, komşusu Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev'u, tabanca ile ağır yaraladıktan sonra, aynı silahla yaşamına son verdi. Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlk etapta yapılan incelemelerdeki tespitlere ve tahminlere göre olayın siyasi bir boyutu yok" dedi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Çankaya ilçesi Yıldızevler Mahallesi'nde emekli albay ve diplomatın oturduğu apartmanda meydana geldi. Emekli albay Mehmet Fevzi Bayram, iddiaya göre apartmanda karşılaştığı Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Elexander Poganshev ile tartıştı. Bayram, daha sonra- tabanca ile Poganshev'e 2 el ateş etti. Poganshev, ağır yaralandı. Komşuların haber vermesiyle gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Belaruslu diplomatı, ambulansla Güven Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan diplomat, ameliyata alındı.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından apartmanda kızkardeşi ile oturduğu evine giden emekli albay Bayram ise polis ekipleri geldiği sırada aynı silahla kendini vurarak yaşamına son verdi. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Bayram'ın kızkardeşinin de Belarus Büyükelçiliği'nde çalıştığı öğrenildi. Bayram'ın, kızkardeşine tacizde bulunduğu iddiası ile Belaruslu dipolmata saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.