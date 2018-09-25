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Emekli albay, eşi ve 2 çocuğunu vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 16:34 | Son Güncelleme

TRABZON'da psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen emekli albay Oktay H.

Uğur AYDIN/TRABZON,(DHA)- TRABZON'da psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen emekli albay Oktay H. (62), silahla eşi ve 2 çocuğunu yaraladı. Eşinin çığlıkları üzerine eve gelen komşularının etkisiz hale getirdiği Oktay H., polis tarafından gözaltına alındı. Olay, saat 14.00 sıralarında İnönü Mahallesi, İlkadım Sokak'taki Adel Apartman'nın 7'nci katında meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları bulunan emekli albay Oktay H., eşi Ayşe H. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Oktay H. tabancayla ateş ettiği eşi ile 2 çocuğunu yaraladı. Ayşe H.'nin çığlık sesleri üzerine eve elen komşuları baba ile çocuklarını boğuşurken buldu. Komşuların araya girmesiyle tabancası alınarak etkisiz hale getirilen Oktay H., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayda yaralan anne ve 2 çocuğu da ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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