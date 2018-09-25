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Emekli albay eşi ve 2 çocuğunu vurdu (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 18:29 | Son Güncelleme

ANNE İLE KIZININ TEDAVİLERİ SÜRÜYOR Trabzon'da tartıştığı eşi emekli albay Oktay Hacımürtezaoğlu tarafından vurularak yaralanan Ayşe Hacımürtezaoğlu (55) ile kızı Büşra Hacımürtezaoğlu'nun (24) kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri sürüyor.

Emekli albay eşi ve 2 çocuğunu vurdu (3)

ANNE İLE KIZININ TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
Trabzon'da tartıştığı eşi emekli albay Oktay Hacımürtezaoğlu tarafından vurularak yaralanan Ayşe Hacımürtezaoğlu (55) ile kızı Büşra Hacımürtezaoğlu'nun (24) kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri sürüyor. Olayda bacağından yaralanan Ayşe Hacımürtezaoğlu'nun KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde, elinden yaralanan kızı Büşra Hacımürtezaoğlu'nun ise Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
TATİL İÇİN GELMİŞ
Öte yandan, olayda babasının silahından çıkan merminin göğüsüne isabet etmesiyle yaralanan ve kaldırıldığı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Oğuz Mürtazaoğlu'nun (21) Ankara'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Bölümü'nde öğrenim gördüğü, tatil için kente geldiği öğrenildi. Oğuz Mürtazaoğlu'nun cenazesinin yarın Of ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

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