Emekli albay evinde ölü bulundu

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da, bir süredir kanser tedavisi gören emekli albay Turhan Tekin (79), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Şeyhcui Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan emekli albay Turhan Tekin'den haber alamayan komşuları polise haber verdi. Komşularında bulunan yedek anahtarla eve giren ekipler, Tekin'in cansız bedeni ile karşılaştı. Cumhuriyet Savcısı'nın evde yaptığı incelemenin ardından Tekin'in cenazesi otopsi için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşinden ayrı yaşayan Tekin'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi
Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!
Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin
Trump: Türkiye'ye 'Bıraksanız iyi olur' dedim, bıraktılar
Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!
Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum