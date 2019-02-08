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Emekli albay evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 22:58 | Son Güncelleme

AMASYA’da, bir süredir kanser tedavisi gören emekli albay Turhan Tekin (79), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Emekli albay evinde ölü bulundu

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da, bir süredir kanser tedavisi gören emekli albay Turhan Tekin (79), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Şeyhcui Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan emekli albay Turhan Tekin'den haber alamayan komşuları polise haber verdi. Komşularında bulunan yedek anahtarla eve giren ekipler, Tekin'in cansız bedeni ile karşılaştı. Cumhuriyet Savcısı'nın evde yaptığı incelemenin ardından Tekin'in cenazesi otopsi için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşinden ayrı yaşayan Tekin'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Emekli albay evinde ölü bulunduEmekli albay evinde ölü bulunduEmekli albay evinde ölü bulundu

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