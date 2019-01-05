Emekli albay kendini başından vurdu

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yalnız yaşayan emekli albay Ahmet Namık Ö. (92), tabancasıyla kendini başından vurarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Sahil Siteleri mevkiindeki Nazilli Sitesi'nde meydana geldi. İki çocuk babası olan ve son dönemde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen emekli albay Ahmet Namık Ö.'nün yalnız yaşadığı evinden, 1 el silah sesi duyuldu. Eve giden site görevlileri ve komşuları, Ahmet Namık Ö.'yü başından vurulmuş halde kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Namık Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Namık Ö.'nün cesedi, yapılan inceleme sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen askeri yetkililer ise Ahmet Namık Ö.'nün 7 Ocak Pazartesi günü askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacağını ifade etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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